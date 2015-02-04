Уход корейского инвестора грозит селам Приморья разрухой и безработицей

Возможный уход из Приморья южнокорейской компании «Агро Сангсэнг» вызовет всплеск безработицы в краевой глубинке

Пока южнокорейская компания «Агро Сангсэнг» ждет решения суда в отношении каналов мельгуновской рисовой системы, ее подразделения в районах отстаивают свое право использовать землю, которую они восстанавливали и обрабатывали в течение многих лет, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Как известно, в 2003-2004 годах, когда компания только пришла в Приморский край, были заключены договоры аренды земли различных участков на разные сроки с администрациями районов. Сроки аренды составляли от 10 до 49 лет. Тогда, отдавая этой компании - единственному на тот момент инвестору - земли в пользование на 49 лет, главы районов рассматривали максимальный срок аренды как фактор инвестиционной привлекательности. И, в общем, этот подход, по большому счету, себя оправдал: в районы пришли большие инвестиции, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Тайная арифметика

Большие инвестиции, возродившие производство, изменили жизнь в селах, а чиновники в течение многих лет не уставали обращаться к компании за различной помощью. И всегда находили материальную поддержку. Сегодня районные чиновники об этом предпочитают не вспоминать, и даже более того, в частной беседе глава одного из районов, где эти инвесторы работают до сих пор, уверял корреспондента «Золотого Рога», что ничего этого не было, корейцы не восстанавливали систему, а пришли на все готовое, приняв систему в рабочем состоянии от прежнего хозяйства. И потому этот глава, учитывая сократившееся у корейцев производство в последние годы, сильно сожалеть об уходе компании в случае изъятия каналов не будет. А оставшихся в этом случае без работы порядка 50 селян в его районе он рассчитывает трудоустроить на те земли, которые достанутся следующим арендаторам.

Как это у него получится, он не уточнил. В то же время в этом районе на рисовых полях уже два года работает китайская компания, в отличие от корейцев не создавшая там за этот период ни одного рабочего места. Правда, глава района с пониманием относится к этому факту. Они ведь только начали работать, считает он, зато за каждый арендованный гектар сразу стали платить по 2,3 тыс. рублей по результатам аукциона. На этом фоне доходы от НДФЛ, которые поступают от корейского предприятия, просто блекнут. Впрочем, реальных цифр поступлений в районный бюджет от корейской и от китайской компаний глава района не назвал. Обошел и некоторые другие нюансы в этом сравнении, например тот факт, что деньги корейцев, в отличие от китайцев, остаются в России.

Программы в действии

Не вспомнил глава и о социальных программах. Ведь не секрет, что вопросы, связанные с жизнеобеспечением сел, социальные вопросы, кроме корейской компании, не берут на себя никто из иностранных арендаторов земли, да и российские собственники земли, скупившие паи у крестьян, совсем не спешат их принимать. И уж тем более не имеют таких программ, как медицинская для приморских рабочих у южнокорейской компании. Кстати, эта программа помимо медицинской части, которая представляет собой онкологическое обследование, включает в себя и экскурсионную часть, которая знакомит наших крестьян с культурой, традициями, современным образом жизни соседней страны, сообщает «Золотой Рог».

Но не только такие программы для их российских работников сегодня действуют у корейцев. Заведующий гаражом «Хорольсервис» Николай ЛЯШЕВ рассказал корреспонденту на встрече в Хороле о своей поездке в Республику Корея, цели которой были совсем иные:

«В Корее мы были в сельхозакадемии. Это познавательно для нашего сельского хозяйства. Нас знакомили с современным производством, технологиями, агрономическими приемами, с так называемыми закрытыми циклами, которые применяют в агропроме в этой стране. У них агрокомплексы другие, самые современные. И наука работает в этом плане очень хорошо. Мы были также на заводе по производству сельхозмашин. Они нас спрашивали, просили, чтобы мы свои замечания высказали. Подход у них конкретный в этом плане, не для галочки, а действительно с пользой для дела. Наши рекомендации были услышаны, например по усилению узлов некоторых агрегатов. Это запомнилось хорошо».

Как известно, компания «Агро Сангсэнг», закупавшая поначалу исключительно технику российских производителей, в последние годы поставила полтора десятка тракторов южнокорейского производства, которые, кстати, рабочие оценили очень высоко.

«Я работаю в хозяйстве давно, и до корейцев предприятие только реорганизации проходило, - говорит механизатор ООО «Смена» Сергей КУРИЛЕНКО. - Сейчас мы, конечно, чувствуем разницу. Корейцы с первых месяцев работы начали платить живые деньги. И появилась техника новая. А когда корейские трактора получили, то все сразу почувствовали, что это небо и земля по сравнению с тем, что было до этого. В нашем хозяйстве сейчас четыре трактора корейских, они незаменимы. Российская техника, закупленная ранее, остается в рабочем состоянии. Она вроде бы и не старая, но предпочтения механизаторы все же отдают корейской».

Мифы разрушаются

А между тем стоит заметить, что сегодня, по оценкам управляющего компании «Агро Сангсэнг», в том районе, где глава с легкостью готов отпустить южнокорейскую компанию, только 20% земли одной из систем задействовано в производстве риса, оставшиеся 80% - свободны. Где инвесторы на эти земли?

Впрочем, подобные уверения в том, что корейцы не восстанавливали ничего, легко разрушают не только рассказы рабочих, но и статьи тех лет в районных газетах - своеобразных летописях приморской глубинки. Они позволяют в деталях воссоздать многие события, оценить масштабы сделанного, почувствовать настроение людей. А как красноречивы заголовки тех статей! Вот первые попавшиеся: «Рис пошел!», «Инвесторы пришли с добром в наши села», «Русский и кореец - партнеры навек».

Кстати, в отношении мельгуновской системы, той самой, право собственности южнокорейской компании на которую сегодня, спустя десять лет, оспаривается в суде, ханкайская газета «Приморские зори» писала в 2004 году: «Единственное, что в целости сохранено в комплексе ирригационной рисовой системы, - это система насосных станций, качающих воду на рисовые поля». Остальное, как описано в статье, было разрушено. Даже там, где еще что-то возделывалось на этих землях, рис не производил никто. Это были в основном суходольные культуры, не требующие ирригационной системы вообще. И так продолжалось в течение 10 лет до прихода корейцев, пишет газета «Золотой Рог».

Прокуратура восстановила законность

Сегодня компания «Агро Сангсэнг», помимо череды обрушившихся проверок всевозможных контролеров, столкнулась с препятствиями в продлении срока аренды тех участков земли, на которых она работала 10 лет. И сейчас вынуждена через прокуратуру добиваться восстановления своих прав.

«Нас проверяли все органы, - рассказывает управляющий ООО «Агро Сангсэнг» в Анучинском районе Виталий КУЗЬМЕНКО. - Первые зашли гаишники, которые сказали о том, что должен специально обученный человек выпускать на линию технику. А кто у китайцев выпускает на линию технику? У них в хозяйствах в основном только бухгалтер и директор русские. Это зачастую предприятие без единого рабочего в штате. Кто сеет, пашет? Но именно мы из-за этого получили штраф большой. Потом пришли Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росреестр. В любом случае находят заковырку, пишут протокол, предписание, если в срок не выполняется предписание, то в дальнейшем штрафы. Это с апреля 2014 по май продолжалось. Нам пришлось в принципе отказаться от 800 га земли, которая у нас была в пошекляевской системе. Нас выживают со стороны районной администрации и еще со стороны этих надзирающих органов. Любой нормальный хозяин работать в таких условиях не сможет».

Наиболее остро земельный вопрос встал в Анучинском районе, пишет «Золотой Рог», где им вместо продления договора аренды участка предложили участие в аукционе. Кроме того, дума района установила коэффициенты к арендной плате за земельные участки, предоставленные для сельхозпроизводства.

«Дума нашего Анучинского района увеличила арендную плату в 10 раз для земель сельхозназначения и земель поселения в 1,5 раза только для предприятий с иностранным капиталом, - сказала на встрече корреспондента «ЗР» с работниками компании, проходившей в середине января в Хороле, зам. главного бухгалтера компании «Агро Сангсэнг» Людмила СТЕПКИНА. - А в районе только мы являемся иностранной компанией, которая платит налоги. Сейчас новые договоры заключаются, и уже применяется коэффициент».

Справедливости ради стоит отметить, что прокуратура Анучинского района, рассмотрев обращение компании по поводу законности этих решений, указала все нарушения со стороны администрации района. В документе за подписью помощника прокурора, появившемся на днях и уже опубликованном в СМИ, сказано, что «общество надлежащим образом исполняло свои обязанности по договорам аренды» и главе района, соответственно, внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, проверкой установлено, что и решения районной думы в отношении коэффициентов к арендной плате противоречат требованиям Земельного кодекса РФ и Постановлению Правительства РФ № 582, одним из принципов которого является запрет «необоснованных предпочтений». На него внесен протест с указанием о необходимости привести нормативный правовой акт в соответствие с требованием законодательства.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.