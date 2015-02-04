В Приморье компания "Акцент" сделала госуслуги доступнее

В рамках федеральной президентской программы компания «Акцент» запустила в эксплуатацию многофункциональные центры в ряде населенных пунктов Приморского края, включая город Спасск и село Лазо. К концу года планируется запуск еще нескольких МФЦ и удаленных рабочих окон в других городах и муниципальных районах Приморья.

Напомним, что открытие многофункциональных центров на территории Приморского края происходит в рамках реализации федеральной президентской программы. Основной задачей МФЦ является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения.

Досье "Золотого Рога": Компания «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. Компания «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Xerox, Panasonic и многих других ИТ-компаний с мировым именем.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.