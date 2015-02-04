Новоиспеченных предпринимателей в Приморье сразу отправят на каникулы

В Приморье предпринимателей, которые организуют свой бизнес в этом году, освободят от налоговых сборов. Соответствующий законопроект разработан приморскими властями, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам директора департамента экономики и стратегического развития Николая ДУБИНИНА, в настоящее время, по поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в регионе разрабатываются меры по стабилизации экономической ситуации.

«Законопроект даст возможность приморцам попробовать себя в предпринимательской деятельности без затрат на уплату налогов. Законами предлагается ввести «налоговые каникулы» для граждан, которые впервые начинают предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Налоговые каникулы будут действовать в течение двух первых лет работы», - пояснил директор департамента.

Законопроект устанавливает налоговую ставку ноль процентов при применении упрощенной или патентной систем налогообложения, пишет «Золотой Рог».

По словам Николая Дубинина, сообщает газета «Золотой Рог», в настоящее время проводятся публичные консультации, в ходе которых предприниматели Приморья могут оценить законопроекты и внести свои предложения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.