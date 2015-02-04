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Новоиспеченных предпринимателей в Приморье сразу отправят на каникулы
В Приморье предпринимателей, которые организуют свой бизнес в этом году, освободят от налоговых сборов. Соответствующий законопроект разработан приморскими властями, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По словам директора департамента экономики и стратегического развития Николая ДУБИНИНА, в настоящее время, по поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в регионе разрабатываются меры по стабилизации экономической ситуации.
«Законопроект даст возможность приморцам попробовать себя в предпринимательской деятельности без затрат на уплату налогов. Законами предлагается ввести «налоговые каникулы» для граждан, которые впервые начинают предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Налоговые каникулы будут действовать в течение двух первых лет работы», - пояснил директор департамента.
Законопроект устанавливает налоговую ставку ноль процентов при применении упрощенной или патентной систем налогообложения, пишет «Золотой Рог».
По словам Николая Дубинина, сообщает газета «Золотой Рог», в настоящее время проводятся публичные консультации, в ходе которых предприниматели Приморья могут оценить законопроекты и внести свои предложения.
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