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Владивостокская таможня выявила нарушений валютного законодательства на сумму около 1,4 млрд рублей

04 Февраля 2013, 22:10 | Приморье

Владивостокской таможней в рамках валютного контроля участников внешнеэкономической деятельности в 2012 году проанализировано 154 внешнеторговых контракта на общую сумму 97,15 миллиарда рублей.

Сумма выявленных нарушений валютного законодательства - около 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщает начальник отдела Наталья Швец, 94%  (1,31 миллиарда рублей)  от общего количества составляют нарушения, связанные с невозвратом  в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Таможенного союза (не полученные на таможенной территории) товары. Остальные нарушения касаются невыполнения порядка или несоблюдения сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям или связаны с нарушением правил оформления паспортов сделок.

По выявленным нарушениям за отчетный период возбуждено 115 дел об административных нарушениях (подавляющее большинство по ч. 5 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях). Назначено административных наказаний на сумму 291,10 миллионов рублей. 

Кроме того, в результате проверок  восьми организаций выявлено 15 случаев нарушений с признаками уголовного преступления по ст. 193  Уголовного кодекса на сумму более 1,31 миллиарда рублей. По данным фактам уже возбуждено 4 уголовных дела по указанной статье на сумму 429,97 миллиона рублей. В аналогичном периоде прошлого года возбуждено 1 уголовное дело.

Перечисленные направления деятельности отдел успешно сочетал с контролем  применения таможенными постами системы управления рисками (СУР) в рамках валютного контроля. Благодаря применению СУР за год во Владивостокской таможне оформлено 31 постановление – квитанция об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования (недостоверного декларирования)  физическими лицами наличной валюты, что на 41% больше, чем в 2011 году, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги: таможня 



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Комментарии

  • Псевдоним09:09, 05.02.2013#

    Ничего, сейчас договорятся о величине отката и все похерят, как обычно. Уж сколько шума было о предыдущем таможенном деле и что? Да ничего. все на тормозах и спустили.

  • цццццц09:27, 05.02.2013#

    Таможня в очередной раз отчиталась, что обобрала российских граждан. Ведь они ничего не производят и толку от нашей таможни мало. Да еще работают себе на карман. Что-бы экономика страны сдвинулась с места необходимо упростить таможные прцедуры и в двое сократить таможенников. Об эффективности работы данного органа красноречиво говорят дела связанные с контрабандой организованной в свое время Лысаком и другими.

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