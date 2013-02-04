Владивостокская таможня выявила нарушений валютного законодательства на сумму около 1,4 млрд рублей

Владивостокской таможней в рамках валютного контроля участников внешнеэкономической деятельности в 2012 году проанализировано 154 внешнеторговых контракта на общую сумму 97,15 миллиарда рублей.

Сумма выявленных нарушений валютного законодательства - около 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщает начальник отдела Наталья Швец, 94% (1,31 миллиарда рублей) от общего количества составляют нарушения, связанные с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Таможенного союза (не полученные на таможенной территории) товары. Остальные нарушения касаются невыполнения порядка или несоблюдения сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям или связаны с нарушением правил оформления паспортов сделок.

По выявленным нарушениям за отчетный период возбуждено 115 дел об административных нарушениях (подавляющее большинство по ч. 5 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях). Назначено административных наказаний на сумму 291,10 миллионов рублей.

Кроме того, в результате проверок восьми организаций выявлено 15 случаев нарушений с признаками уголовного преступления по ст. 193 Уголовного кодекса на сумму более 1,31 миллиарда рублей. По данным фактам уже возбуждено 4 уголовных дела по указанной статье на сумму 429,97 миллиона рублей. В аналогичном периоде прошлого года возбуждено 1 уголовное дело.

Перечисленные направления деятельности отдел успешно сочетал с контролем применения таможенными постами системы управления рисками (СУР) в рамках валютного контроля. Благодаря применению СУР за год во Владивостокской таможне оформлено 31 постановление – квитанция об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ по фактам недекларирования (недостоверного декларирования) физическими лицами наличной валюты, что на 41% больше, чем в 2011 году, сообщает пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория Шамаева.

Газета "Золотой Рог".