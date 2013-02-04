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Общественный совет предпринимателей Приморского края возглавила Юлия Пак

04 Февраля 2013, 15:49 | Приморье

Новым председателем Общественного совета предпринимателей Приморского края (ОСПП)  стала Юлия ПАК. На этой должности она сменила Марину ШЕМИЛИНУ, которая являлась председателем ОСПП почти 10 лет.

Однако в связи с назначением на должность Уполномоченного, Марина Шемилина обратилась в президиум ОСПП с просьбой об освобождения ее от руководства организацией и инициировала избрание нового председателя ОСПП. Напомним, что Марина Шемилина активно отстаивала интересы малого и среднего бизнеса. При ее активном участии была разработана Краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае», создан Гарантийный фонд ПК, созданы самые льготные условия в РФ по выкупу муниципального имущества по преимущественному праву, приняты оптимальные ставки ЕНВД, внесены поправки в коэффициент функционального назначения при расчете стоимости аренды земельных участков в г. Владивостоке, создан Центр развития предпринимательства в г. Владивостоке и многое другое.

«Очень надеюсь, что ОСПП будет сотрудничать  и взаимодействовать  с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, для эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей», - подчеркнула Марина Шемилина.

Юрий МОРОЗОВ, газета «Золотой Рог».

Автор:
Теги: Юлия Пак  назначения  Марина Шемилина  ОСПП 



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Комментарии

  • Псевдоним17:43, 04.02.2013#

    оно ей надо?папины амбиции реализовать в дочери?надо было сына рожать ПАКУ

  • Псевдоним21:05, 08.02.2013#

    У ее папы денег столько, что можно догадаться: свои собственные амбиции он уже давно реализовал.

  • Псевдоним17:45, 04.02.2013#

    короче, ушедшая Шемилина М. ни фига ни сделала на этом посту за 10 лет. вот такой вывод приходит мне в голову после прочтения данной статьи.

  • Федот18:22, 04.02.2013#

    Только ВОРОВАТ !!!!!

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