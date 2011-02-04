У строителей зарплата растет быстрее всех

Среднемесячная заработная плата работников края за 2010 год составила 21 800 руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 14,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за этот период выросла на 9%, сообщает Приморскстат.

Наиболее высокооплачиваемыми являются работники воздушного транспорта - в среднем они получают по 48 500 руб. в месяц, что выше, чем по краю, в 2,1 раза. Больше других - в 1,5-2 раза - получали работники организаций, занимающихся финансовым посредничеством, научными исследованиями, специалисты в сфере права, бухгалтерского учёта и аудита, логистики, а также железнодорожники, энергетики и электросвязисты. Быстрее всех растёт заработная плата работников строительства. Её средний размер вырос на 34% и составил 26 800 руб. А вот среднемесячная зарплата работников бюджетных организаций ниже среднекраевой величины на 9%.

На что тратятся деньги

В 2010 год приморцам оказано платных услуг на 83,2 млрд. рублей, или на 9% больше, чем в 2009 году. На это расходуется более 31% всех потребительских расходов. При этом почти 37% этих денег уходит на оплату транспорта, 25% - жилищно-коммунальных услуг, 16% - связи и 6% - услуг образования. Рост платных услуг обусловлен в основном ростом коммунальных, транспортных услуг и услуг связи.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (55,2%), услуги парикмахерских (7,5%), ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (7,4%), ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий (5,7%), ремонт и пошив обуви (4,3%), ремонт и строительство жилья (4,2%). Важную роль в оказании бытовых услуг населению играют индивидуальные предприниматели. Ими оказано более 57% объема бытовых услуг

Мяса больше, молока меньше

За 2010 год выпуск продукции сельского хозяйства составил 20,7 млрд. рублей, что на 1,1% больше уровня 2009 года. Приморскими сельхозпроизводителями мяса произведено больше на 12,5%, яиц - на 8%, а вот производство молока слегка снизилось - на 1%. При этом если 70% молока получают на личных подворьях, то производство мяса и яиц (более 70%) сосредоточено в сельхозорганизациях. За 2010 год в них на 11% возросло поголовье свиней и птицы, но на 1% сократилось поголовье крупного рогатого скота и на 19% - овец и коз. На одну корову надоено, в среднем, по 3431 кг молока, на одну курицу-несушку получено по 263 яйца. Также возросла реализация скота и птицы, овощей, молока и яиц, сократилась - зерновых культур, сои и картофеля.

Новоселов стало больше В 2010 году в Приморье сданы в эксплуатацию 6554 квартиры общей площадью 529,7 тыс. кВ. м (132,8% к прошлому году). Из них 34,8% (184,5 тыс. кВ.м.) введёно индивидуальными застройщиками, а ввод жилья населением по сравнению с 2009 годом снизился на 19,9%. В сельской местности сдано 39.5 тыс. кВ.м. жилья (7,5% введенного жилья по краю), что на 69,2% больше чем в 2009 году. 97,6% всего объема построено частными лицами. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Фокино, Арсеньеве, Большом Камне, Пограничном и Ольгинском районах. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 62,9%, на Находку – 11,6%, на Уссурийский округ – 9,5%. В краевом центре введено 333 тыс. кВ.м жилых домов (в 1,8 раза больше, чем в 2009 году).

По данным Приморскстата.