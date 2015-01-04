Дмитрий Меркулов: К весне ситуация прояснится

"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"

Дмитрий МЕРКУЛОВ, генеральный директор ООО «Унгерт Элеваторз»:

- Итоги года у нас нормальные. Но на какое-то время наши заказчики «взяли паузу». Они ждут: когда и на каком уровне стабилизируется курс рубля. Мы тоже напрямую зависим от этого. Считаем, что к весне ситуация прояснится. Надеемся, что в апреле обязательно примем участие в региональной строительной выставке, которую планируется впервые провести в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.