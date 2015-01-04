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ОАО "ДВЭУК" в 2015 году завершит реализацию проектов развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока
"Золотой Рог" провел опрос: "Чего хорошего вы ожидаете в 2015 году?"
Дмитрий СЕЛЮТИН, первый заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» по инвестициям и развитию:
- В 2015 году я ожидаю завершения реализации начатых проектов развития энергетической инфраструктуры Дальнего Востока и старта новых с использованием принципов финансирования, отвечающих вызовам, стоящим перед российской экономикой.
Что касается лично меня, то я намерен осуществить давно задуманное путешествие по Колымскому краю с посещением озера Джека Лондона и озера Танцующих хариусов. Мне очень нравятся и эта земля, и ее богатая история. Будет большой удачей, если маршрут этой поездки совпадет с географией реализации наших новых проектов, о которых я говорил выше.
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