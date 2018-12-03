Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье расширяется переработка сои и риса
Приморский край - второй по количеству засеваемых площадей на Дальнем Востоке – известен своими животноводческими предприятиями и заводами по переработке животноводческой продукции.
В то же время в крае ежегодно собирают урожай самых разных культур с почти 500 тыс. гектаров. Значительная часть этой продукции перерабатывается на территории Приморского края.
Наибольшее число предприятий, имеющих переработку растениеводческой продукции, располагаются на территории Ханкайского района. Там производят продукцию и из риса сырца, и из сои. Например, перерабатывающие мощности есть у известного растениеводческого хозяйства ООО «АПК Альянс», зарегистрированного в Камень-Рыболове. У предприятия имеется мини-завод по производству шрота и масла из сои, с мощностью переработки 50 тонн в сутки. Но самый крупный переработчик сои в крае - масложиркомбинат «Приморская соя» - расположен в Уссурийске, его суточная мощность переработки составляет 550 тонн в сутки. Кроме того, сою перерабатывает дальнереченское предприятие ООО «АгроСояКомплект» и несколько мелких цехов по производству комбикормов.
Перерабатывают в Приморье и рис, производя из него крупу. Ханкайский район представлен такими рисоводческими предприятиями, как ООО «Агро-Дэсун Ханка», ООО «Агро-Дэсун Ханка Плюс», ООО «Росток», ООО «Владимиро-Петровское», ЗАО «Петровичанское», ООО «Микс», ООО «Ферра». Помимо этого в Спасском районе выращиванием и переработкой риса занимается ГНУ ПРИМНИОС РИСА и СХПК «Чкаловское», а в Черниговском – ООО «Смена».
Но в Приморском крае отсутствуют мукомольные предприятия. Последнее предприятие по производству муки ООО «Уссурийские мельницы» остановлено в 2010 году, как экономически не выгодное, сообщает сайт департамента сельского хозяйства администрации Приморского края. Предприятие работало на завозном сырье, так как в Приморском крае не было никогда производства продовольственной пшеницы.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье расширяется переработка сои и риса
- В Приморье птицефабрики остались без кормов
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Осенняя ярмарка на центральной площади порадует владивостокцев свежими сезонными продуктами
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- В Приморье будут избавляться от "хитрых фермеров, которые сдают землю иностранцам"
- Более 5 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья
- В Приморье рисовые чеки меняют собственников
- "Русагро" предвкушает выгоду
Новости раздела
- В Приморье расширяется переработка сои и риса
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- Школьников Владивостока начали кормить по новому меню
- В Приморье возобновлено пассажирское сообщение по маршруту Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток
- 28 дворов отремонтировали в Уссурийске
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Более 45 млн рублей направят на достройку станции очистки воды в Приморье
- Спецоперация по аресту косаток и белух началась в бухте Средняя Приморского края
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США