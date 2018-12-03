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В Приморье расширяется переработка сои и риса

03 Декабря 2018, 16:36 | Приморье

Приморский край - второй по количеству засеваемых площадей на Дальнем Востоке – известен своими животноводческими предприятиями и заводами по переработке животноводческой продукции.

В то же время в крае ежегодно собирают урожай самых разных культур с почти 500 тыс. гектаров. Значительная часть этой продукции перерабатывается на территории Приморского края.

Наибольшее число предприятий, имеющих переработку растениеводческой продукции, располагаются на территории Ханкайского района. Там производят продукцию и из риса сырца, и из сои. Например, перерабатывающие мощности есть у известного растениеводческого хозяйства ООО «АПК Альянс», зарегистрированного в Камень-Рыболове. У предприятия имеется мини-завод по производству шрота и масла из сои, с мощностью переработки 50 тонн в сутки. Но самый крупный переработчик сои в крае - масложиркомбинат «Приморская соя» - расположен в Уссурийске, его суточная мощность переработки составляет 550 тонн в сутки. Кроме того, сою перерабатывает дальнереченское предприятие ООО «АгроСояКомплект» и несколько мелких цехов по производству комбикормов.

Перерабатывают в Приморье и рис, производя из него крупу. Ханкайский район представлен такими рисоводческими предприятиями, как ООО «Агро-Дэсун Ханка», ООО «Агро-Дэсун Ханка Плюс», ООО «Росток», ООО «Владимиро-Петровское», ЗАО «Петровичанское», ООО «Микс», ООО «Ферра». Помимо этого в Спасском районе выращиванием и переработкой риса занимается ГНУ ПРИМНИОС РИСА и СХПК «Чкаловское», а в Черниговском – ООО «Смена».

Но в Приморском крае отсутствуют мукомольные предприятия. Последнее предприятие по производству муки ООО «Уссурийские мельницы» остановлено в 2010 году, как экономически не выгодное, сообщает сайт департамента сельского хозяйства администрации Приморского края. Предприятие работало на завозном сырье, так как в Приморском крае не было никогда производства продовольственной пшеницы.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рис  соя  переработка 



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