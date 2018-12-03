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Кета вернулась на нерест в Приморье

03 Декабря 2018, 15:40 | Приморье

На рыборазводном заводе «Лидовский» полным ходом идет нерест кеты. Выпущенные четыре года назад в море мальки кеты, вернулись взрослыми особями, чтобы отнереститься и завершить свой жизненный цикл.

Напомним, что в этом году число выпущенных мальков составило чуть больше 16 млн, что значительно превышает число особей по сравнению с предыдущими годами. По словам директора лидовского рыборазводного завода Максима Мельникова, уже ведутся работы по оборудованию цеха по закладке икры, а также цеха по переработке. «Планируем наладить глубокую переработку рыбной продукции. Это будет заморозка, полуфабрикаты, копчение, консервы и многое другое. Это позволит обеспечить Дальнегорский городской округ полностью своей продукцией, плюс к этому, безусловно, выйдем на приморский рынок», – добавил Максим Олегович.

Благодаря тому, что на территории Дальнегорского городского округа успешно реализуется программа развития бизнеса, стала возможной финансовая поддержка предприятий. Так, в 2010 году данному предприятию была оказана помощь в виде гранта. Как отмечает исполняющий обязанности главы округа Виктор КОЛОСКОВ, дальнейшая работа по переработке рыбы будет являться одной из точек роста экономики округа и позволит решать вопросы по обеспечению жителей свежей и дешевой рыбопродукцией.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: нерест  рыбная отрасль  путина  лидовский 



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