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Школьников Владивостока начали кормить по новому меню
В меню школьных столовых с 1 декабря появилось больше овощей и молочных продуктов. Это связано с увеличением субсидий на питание. Такую задачу перед специалистами поставил глава региона Олег Кожемяко. Дополнительные средства из краевого бюджета уже выделены, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
До 1 декабря на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день, на обед – 25 рублей. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно – задача довольно сложная. Поэтому во всех школах города очень ждали увеличения субсидий на питание. Суммы выросли вдвое. Это позволит не только сделать питание более качественным, но и расширить категории граждан, которым положены бесплатные завтраки или обеды. Также раз в день школьникам теперь положен стакан молока.
Как отмечают специалисты, увеличение субсидий на питание школьников – одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье.
Анастасия Котлярова (фото)
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