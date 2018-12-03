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В Приморье возобновлено пассажирское сообщение по маршруту Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток
1 декабря 2018 года на ст. Новочугуевка состоялся торжественный запуск поезда пригородного сообщения, связавшего Чугуевский район со столицей Приморского края. В митинге приняли участие начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, начальник отдела департамента транспорта администрации Приморского края Григорий Плотницкий, глава администрации Чугуевского района Роман Деменев.
Этот социально значимый проект был реализован при финансовой поддержке администрации Приморского края в ответ на многочисленные обращения ветеранов железнодорожного транспорта и жителей населенных пунктов новочугуевского направления. Рост конкуренции между железнодорожным и автомобильным видами транспорта привел к снижению объемов пассажирских железнодорожных перевозок, и в 2010 году этот поезд был отменен по причине нерентабельности.
– Сегодня, благодаря тесному взаимодействию ОАО «РЖД» и органов региональной власти, удалось решить целый ряд сложных экономических вопросов. В результате маршрут снова действует. Новый пассажирский вагон отвечает всем современным требованиям безопасности, надежности и комфорта для наших приморских пассажиров, – отметил Николай Маклыгин.
Начальник ДВЖД также сообщил, что пассажиропоток на данном направлении будет проанализирован, и при необходимости составность поезда увеличится.
По его словам, на протяжении многих лет железнодорожники полностью обеспечивают сформированный регионом социальный заказ, а администрация Приморского края, в свою очередь, полностью компенсирует выпадающие доходы.
Пригородный поезд между Владивостоком и Новочугуевкой будет ходить по следующему расписанию:
№ 6709/ 6710 Владивосток – Сибирцево – Новочугуевка, отправление из Владивостока по нечетным числам в 21:55.
№ 6711/6712 Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток, отправление из Новочугуевки по четным числам в 21:15.
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