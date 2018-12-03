28 дворов отремонтировали в Уссурийске

В Уссурийске завершается приемка дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»



Последние пять дворов Уссурийска на улицах Кушнира, 30, Владивостокское шоссе, 24б и 24в, Стаханова, 36, и Советская, 92, благоустроенные в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», приняты общественной комиссией, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Жители домов № 24б и 24в на Владивостокском шоссе работой подрядной организации остались довольны. Председатель совета дома № 24б Людмила Синегубова рассказала, что со времен постройки здания таких масштабных работ не проводилось. Асфальтовое покрытие с годами пришло в ненадлежащее состояние, бордюры рассыпались.



«Сегодня двор совершенно другой, радует глаз. Участие в программе для нас – огромная поддержка, своими силами мы бы не справились. Преображение территории нас вдохновило и на дальнейшее участие в программах, мы собрали подписи и подали заявку на участие в губернаторской программе “400 дворов”. Хотим детям обустроить детскую площадку», – отметила жительница.



На улице Кушнира, 30, комиссия выявила недочеты. У специалистов были претензии к укладке тактильной плитки, в некоторых местах не было бордюрного камня. Как рассказала начальник жилищного отдела управления жилищной политики администрации Уссурийска Татьяна Теплякова, о выявленных нареканиях сообщили подрядчику и в рамках претензионной работы он обязан устранить все недочеты в кратчайшие сроки.



Генеральный директор управляющей компании «Ужик-1», обслуживающей многоэтажку на Кушнира, 30, Михаил Лахман, рассказал, что жители дома не остановились на проделанной работе в рамках программы. На общем собрании было принято решение за счет средств собственников дополнительно произвести асфальтирование проездов, прилегающих к зданию, и проложить лотки водоотведения.



По отметке председателя совета дома Игоря Каленника, дождевая вода, которая скапливалась на территории после каждого дождя, ушла в течение нескольких часов.



«Стало удобно и мамочкам с коляской, и пенсионерам, асфальт ровный, клумбы огорожены», – добавил он.



Как сообщили в управлении жилищной политики администрации Уссурийска, в этом году благодаря приоритетному проекту отремонтировано 28 дворов. На будущий год с учетом мнения жителей запланировано благоустройство 15 объектов на улицах: Ленинградская, 21а, Ленинградская, 21б, Воложенина, 13, Промышленная, 1, Тимирязева, 73, Тимирязева, 75, Александра Францева, 2, Сергея Ушакова, 35, Горького, 50, Дарвина, 6, Крестьянская, 78, Ивасика, 62, Крестьянская, 60, Некрасова, 92б и другие.



«Окончательное количество дворов, включенных в программу благоустройства, станет известно в начале следующего года», – отметила Татьяна Теплякова, добавив, что в 2018 году на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» направили более 52 миллиона рублей.



Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в рамках проекта сдано уже 38 общественных территорий, четыре парка и 98 дворов.



Напомним, что реализация приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет.



Кроме этого, в этом году по инициативе врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко начнется благоустройство дворов во всех муниципалитетах за средства краевого бюджета. При этом жители сами определят, какие работы нужно выполнить на придомовых территориях.

Фото – пресс-служба администрации Уссурийска