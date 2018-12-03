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Более 45 млн рублей направят на достройку станции очистки воды в Приморье

03 Декабря 2018, 08:40 | Приморье

Чистая питьевая вода в населенных пунктах Пограничного района появится в 2020 году. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с населением муниципалитета в воскресенье, 2 декабря.

Во время рабочей поездки в Пограничный район Олег Кожемяко побывал на стройплощадке станции обезжелезивания воды. Врио Губернатора заверили, что работы ведутся в срок и к 2020 году объект запустят в эксплуатацию. На период строительства новой станции в муниципалитете работает старая изношенная станция, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

На встрече с жителями Олег Кожемяко подчеркнул, что в следующем году на достройку станции в краевом бюджете предусмотрено 45 миллионов рублей.

«Работы ведутся под контролем, сдача объекта запланирована в срок. В целом, мы сейчас начинаем в Приморье большую работу по очистке питьевой воды. Сегодня достигли договоренности с Министром строительства и ЖКХ, включим Приморье в федеральный проект, после – получим финансирование и будем строить очистные сооружения одновременно в нескольких районах края», – сообщил он.

Врио губернатора обсудил с жителями и другие, волнующие их вопросы, в том числе и строительство дорожной инфраструктуры.

«В этом году проведем конкурс на ремонт  участка дороги Гродеково–Садовый протяженностью 26 километров. Кроме того, пять из 11 мостов, расположенных в районе, вошли в краевую программу и будут отремонтированы», – сообщил он.

В поселке Пограничный Олег Кожемяко посетил школу и детский сад – оба учреждения сегодня переполнены. Он поручил проработать вопрос строительства новых современных объектов.

Кроме того, в детскую больницу района приобретут аппараты УЗИ и ЭКГ. При этом врио Губернатора подчеркнул, что медицинские учреждения района нуждаются в модернизации практически всего оборудования – эта задача постепенно будет выполнена.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вода  кожемяко 



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