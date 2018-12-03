Более 45 млн рублей направят на достройку станции очистки воды в Приморье

Чистая питьевая вода в населенных пунктах Пограничного района появится в 2020 году. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с населением муниципалитета в воскресенье, 2 декабря.



Во время рабочей поездки в Пограничный район Олег Кожемяко побывал на стройплощадке станции обезжелезивания воды. Врио Губернатора заверили, что работы ведутся в срок и к 2020 году объект запустят в эксплуатацию. На период строительства новой станции в муниципалитете работает старая изношенная станция, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



На встрече с жителями Олег Кожемяко подчеркнул, что в следующем году на достройку станции в краевом бюджете предусмотрено 45 миллионов рублей.



«Работы ведутся под контролем, сдача объекта запланирована в срок. В целом, мы сейчас начинаем в Приморье большую работу по очистке питьевой воды. Сегодня достигли договоренности с Министром строительства и ЖКХ, включим Приморье в федеральный проект, после – получим финансирование и будем строить очистные сооружения одновременно в нескольких районах края», – сообщил он.



Врио губернатора обсудил с жителями и другие, волнующие их вопросы, в том числе и строительство дорожной инфраструктуры.



«В этом году проведем конкурс на ремонт участка дороги Гродеково–Садовый протяженностью 26 километров. Кроме того, пять из 11 мостов, расположенных в районе, вошли в краевую программу и будут отремонтированы», – сообщил он.



В поселке Пограничный Олег Кожемяко посетил школу и детский сад – оба учреждения сегодня переполнены. Он поручил проработать вопрос строительства новых современных объектов.



Кроме того, в детскую больницу района приобретут аппараты УЗИ и ЭКГ. При этом врио Губернатора подчеркнул, что медицинские учреждения района нуждаются в модернизации практически всего оборудования – эта задача постепенно будет выполнена.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)