О необходимости переориентации системы образования на подготовку квалифицированных рабочих кадров говорят сегодня на самых разных уровнях.

Более того, при правительстве РФ решено создать агентство по подготовке рабочих кадров, которое займется обеспечением российской экономики высококвалифицированными кадрами и подготовкой молодых специалистов к чемпионату мира рабочих профессий WorldSkills.

Между тем в Приморском крае реорганизация системы профессиональной подготовки идет уже несколько лет. Но проблем меньше не становится. И основная из них заключается в том, что потенциально заинтересованные в рабочих кадрах пока не идут на контакт с учебными заведениями.

Реформирование системы начального и среднего профобразования началось в Приморье после вступления в силу в сентябре 2013 года нового Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации». В рамках его реализации в Приморье к 16 учреждениям среднего профобразования присоединили 11 учреждений начального образования, а остальные наиболее сильные учебные заведения были преобразованы в колледжи.

Сегодня в Приморском крае осуществляет деятельность 31 учреждение среднего профессионального образования, в которых произошло увеличение мест на программы подготовки квалифицированных рабочих.

Основной задачей реформирования учреждений начального и среднего профессионального образования, как считают специалисты, являлось повышение качества и соответствия результатов обучения требованиям современных образовательных стандартов, минимизация кадрового дисбаланса на рынке труда с учетом задач социально-экономического развития края, открытие специальностей под новые крупные производства.

«В Приморье начала ощущаться острая нехватка специалистов рабочих профессий, большинство выпускников школ считают, что высшее образование престижнее, но потом не могут найти работу, потому что рынок труда испытывает огромную потребность именно в специалистах на базе среднего специального образования, - комментировали процесс реорганизации специалисты департамента образования. - Таким образом, объединение образовательных учреждений НПО с учебными заведениями СПО, а также присоединение образовательных учреждений НПО к более сильным развивающимся учреждениям того же уровня диктуется перспективами дальнейшего развития, необходимостью исполнения законодательства и экономической целесообразностью».

Логика процесса, с одной стороны, очевидна. И региональная власть со своей стороны делает все возможное, чтобы поддержать учебные заведения, изыскивая ресурсы для улучшения материально-технической базы.

Учебные заведения тоже в процесс реорганизации активно включились: они готовы меняться, становиться современнее, отвечая тем самым на потребности сегодняшнего дня. А вот третий участник этого процесса, на который государство как раз и возлагало большие надежды, – потенциальные работодатели – пока остаются в стороне. По крайней в мере в Приморье, они оказались не только не готовыми участвовать в подготовке кадров - на сегодняшний день многие из них не могут даже сформулировать потребность в кадрах рабочих профессий на перспективу.

«Наше учебное заведение все 90 лет своего существования готовило кадры для железной дороги. Система взаимодействия была четко отлажена, наши выпускники без проблем проходили практику и трудоустраивались на предприятия ДВЖД, - рассказывает директор Колледжа машиностроения и транспорта, кандидат технических наук, доцент, заслуженный работник транспорта Василий НАЛОМА. – В прошлом году к нам присоединили лицей № 11 – он раньше занимался подготовкой кадров для ОПК, но последние лет 20 это направление было не восстребовано, поэтому лицей выпускал поваров, менеджеров и т. д.

Когда мы стали Колледжем машиностроения и транспорта, нам, естественно, пришлось значительно обновлять материально-техническую базу: краю нужны высококвалифицированные рабочие, поэтому и база учебных заведений должна этому соответствовать. Администрация края на эти цели выделила 5 млн рублей. Мы планировали, что будем сотрудничать с предприятиями ОПК. Но пока они нам навстречу не идут».

Надо сказать, что на словах представители «Дальприбора», «Радиоприбора», «Варяга» и «Изумруда» – а именно эти предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу - к сотрудничеству готовы. Более того, они входят в состав попечительского совета Колледжа. Неоднократно заседания попечительского совета проводились на базе заводов и заводчане обещали оказать посильную помощь. Но в этом году департамент образования вновь выделил средства на обновление материально-технической базы. А представители заводов снова отмолчались.

«Мы же не просим выделять нам живые деньги – мы прекрасно понимаем, что и у заводов сегодня непростая ситуация, - продолжает разговор Василий Налома. – Нам нужно сотрудничество в плане прохождения практики, трудоустройства наших выпускников, возможность нашим студентам получать навыки работы на современном оборудовании. Причем такие примеры сотрудничества у нас есть.

Например, для РЖД мы тоже готовим кадры бесплатно. Но они берут наших студентов на практику, трудоустраивают выпускников, отдают нам для учебного процесса списанные агрегаты. И у ребят есть мотивация – во-первых, они получают реальные навыки, во-вторых, они понимают, что, окончив колледж, гарантированно пойдут работать помощниками машиниста и будут получать 50 тыс. рублей зарплаты, бесплатный проезд, подъемные и т. д.

В итоге в этом году на железнодорожные специальности мы закрыли набор на 110%, несмотря на то что открыли дополнительные направления подготовки. А на специальности машиностроения набрали не более 50% - не считают ребята перспективным получать рабочие специальности. При этом везде говорят о дефиците рабочих кадров – служба занятости дает потребность более 60 000 человек, - а тех, кто реально учится на этих направлениях, мы не можем даже определить на полноценную практику».

Есть и другие позитивные примеры сотрудничества Колледжа с работодателями. Например, не так давно здесь стали готовить кассиров для банковской сферы. И в банках всего Приморского края эти специалисты оказались более чем востребованы. Да, подготовка идет за бюджетный счет – на это выделяются средства из бюджета края. Но банки активно помогают учебному заведению с оргтехникой, участвуют в процессе подготовки, а главное, гарантируют выпускникам трудоустройство.

Совсем иная ситуация с выпускниками рабочих специальностей. По словам Василия Налома, в прошлом году выпущено 45 человек токарей-универсалов. Из 45 распределилось 28. Остальные пошли в никуда.

Между тем не по всей России реорганизация системы профобразования не принесла ожидаемых плодов. Так, недавно делегация представителей приморских учебных заведений побывала в Екатеринбурге.

Члены делегации рассказывают, что были приятно удивлены уровнем оснащения учебных заведений: колледжи, которые готовят рабочие кадры для ведущих отраслей экономики, оснащены по последнему слову техники. И, как выяснилось из беседы с екатеринбургскими коллегами, основную нагрузку по поддержке учебных заведений берет на себя работодатель, заинтересованный в притоке молодых, грамотных и профессиональных кадров на свое предприятие.

В Приморье же, несмотря на грандиозные планы по открытию новых производств и возрастающий дефицит рабочих кадров, ситуация в профобразовании пока далека от идеальной. И только бюджетными вливаниями проблему не решить – нужен тройственный союз власти, учебного заведения и бизнеса. А последний, как показывает практика, к конструктивному диалогу пока не готов.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.