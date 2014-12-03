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Загранице готовят две страховки

03 Декабря 2014, 14:50 | Приморье

Проект стандарта «Об утверждении примерной формы договора о реализации туристского продукта», разработанный Минкультуры и опубликованный на портале для размещения информации о разрабатываемых нормативных актах и их общественного обсуждения, предусматривает использование двух видов страховой защиты для выезжающих за рубеж россиян.

Турагенты и туроператоры, согласно проекту договора, должны сформировать финансовые гарантии в виде договора страхования ответственности за качественное исполнение услуг. Также турагент или туроператор обязан предоставить гарантию оплаты медицинской помощи временно выезжающих за рубеж туристов в виде страхового полиса.

Глава комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию ответственности туроператоров Галина ГУЛЯЕВА пояснила агентству «Интерфакс-АФИ», что предлагаемая правительством форма договора опирается на действующий закон об основах туристической деятельности в РФ.

«В этом законе предусмотрены в качестве финансовых гарантий для туроператоров банковские гарантии и договор страхования ответственности туроператоров. Однако в проекте поправок к закону, опубликованному на сайте Минкультуры, предусмотрена возможность расширения перечня финансовых гарантий для представителей турбизнеса. Если поправки будут приняты, скорее всего, скорректируются положения договора», - отметила Галина Гуляева.

В положении о страховом возмещении в договоре сказано, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств турист вправе предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к организации, которая предоставила туроператору финансовое обеспечение.

Проект договора также регулирует права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, срок действия договора, а кроме того, содержит положение о возможности обращения за экстренной помощью в ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

В пояснительной записке к проекту приказа Минкультуры говорится, что «принятие проекта приказа не повлечет за собой дополнительных затрат из федерального бюджета».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: туризм  страхование 



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