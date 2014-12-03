Токарям увеличат срок обучения

Минобрнауки, Минпромторг, Федеральное космическое агентство и «Росатом» разработают перечень специальностей, по которым готовятся нужные им кадры.

Затем будет определен список техникумов, колледжей и вузов, где абитуриентам предлагают эти направления подготовки. Минпромторг, Федеральное космическое агентство и «Росатом» должны просчитать потребности в кадрах на пятилетний период, дать заявку в Минобрнауки, а потом проконтролировать трудоустройство выпускников. Об этом пишет «Российская газета».

Со следующего года в среднем на полгода увеличится время обучения по программам среднего профобразования - соответствующие изменения вносятся сейчас в стандарты. Это время студенты потратят на практику, которую будут проходить на предприятиях.

Учиться дольше придется будущим машинистам-аппаратчикам, лаборантам по физико-механическим испытаниям, машинистам насосов и компрессоров, монтажникам связи, электромонтерам. Сейчас их учат в колледжах 2 года и 5 месяцев, а будут - 2 года и 10 месяцев.

Кроме того, в колледжах есть направления подготовки, по которым студентов учили 3 года и 5 месяцев. Это, например, радиомеханик, наладчик технологического оборудования, оператор микроэлектронного производства. Сейчас учиться придется на пять месяцев дольше.

- Надеемся, что новые стандарты вступят в силу со следующего года, - рассказал «РГ» заместитель министра образования и науки Александр КЛИМОВ. - Внести в них изменения было желанием и работодателей, и министерства. Да, колледжи будут учить студентов дольше. Понятно, что потребуется пересмотреть нагрузку преподавателей, зарплаты, расписание, но все к этому готовы. На предприятиях есть все условия для того, чтобы студенты проходили там дольше практику.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.