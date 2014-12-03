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Приморцы торопятся отдохнуть за "недорого"
Федеральная миграционная служба отмечает падение спроса среди граждан России на оформление заграничных паспортов, сообщает RATA-news. Причинами, скорее всего, являются нестабильная экономическая ситуация и снижение спроса на поездки за рубеж.
В Приморском УФМС, напротив, отмечают рост заявок, правда, от владивостокцев. Жители края в этом плане менее активны.
Впрочем, эксперты из числа игроков турбизнеса не считают это поводом для оптимизма. Скорее всего, большинство из тех, кто оформляет документы, торопятся успеть отдохнуть за рубежом по относительно демократичным ценам. В частности, это касается некоторых чартерных программ. В настоящий момент можно приобрести горящие путевки в тот же Таиланд за 18-20 тыс. рублей (в новогодние даты, сразу оговоримся, таких цен нет). В дальнейшем, скорее всего, о таких ценах придется забыть навсегда.
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