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В Приморье ученые разработали метод добычи золота из золы
Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработала технологию извлечения драгоценных металлов из отходов угольных электростанций.
По словам заместителя руководителя проекта, главного специалиста отдела развития промышленной кооперации ДВФУ Андрея ТАСКИНА, методика позволяет извлекать из золы золото и платину.
- Мы разработали экспериментальную технологию, основные переделы которой предусматривают фракционное разделение, измельчение сырья и комплексное извлечение ценных элементов с помощью сочетания гравитационного, электромагнитного, вибрационного, ультразвукового воздействия и флотации. Полученный концентрат поступает на химическую обработку широко применяемыми неопасными реагентами. А «чистый хвост» направляется на производство стройматериалов.
Метод позволяет решить основную проблему извлечения драгоценных металлов из золошлаков, не решаемую с помощью стандартного гравитационного метода из-за малого размера и сложной формы частиц, отмечает специалист. Кроме того, до недавнего времени экологически чистых технологий извлечения ценных ингредиентов из золошлаков не существовало.
- Способы, известные ранее, не решают первостепенную задачу утилизации отходов, после их применения оставался большой «техногенный хвост». Только во Владивостоке складировано около 30 млн тонн золы на площади около 150 га. Мы предлагаем комплексную переработку техногенных отходов с положительной экономической эффективностью крупнотоннажного промышленного производства, - говорит Андрей Таскин.
В настоящее время в лаборатории ведутся исследования проб, отобранных с золоотвалов электростанций Приморского края. Их цель - оценить «золотоносность» каждого хранилища угольных отходов и определить рациональное сочетание технологий по их переработке.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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