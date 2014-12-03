www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

В Приморье ученые разработали метод добычи золота из золы

03 Декабря 2014, 16:10 | Приморье

Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработала технологию извлечения драгоценных металлов из отходов угольных электростанций.

По словам заместителя руководителя проекта, главного специалиста отдела развития промышленной кооперации ДВФУ Андрея ТАСКИНА, методика позволяет извлекать из золы золото и платину.

- Мы разработали экспериментальную технологию, основные переделы которой предусматривают фракционное разделение, измельчение сырья и комплексное извлечение ценных элементов с помощью сочетания гравитационного, электромагнитного, вибрационного, ультразвукового воздействия и флотации. Полученный концентрат поступает на химическую обработку широко применяемыми неопасными реагентами. А «чистый хвост» направляется на производство стройматериалов.

Метод позволяет решить основную проблему извлечения драгоценных металлов из золошлаков, не решаемую с помощью стандартного гравитационного метода из-за малого размера и сложной формы частиц, отмечает специалист. Кроме того, до недавнего времени экологически чистых технологий извлечения ценных ингредиентов из золошлаков не существовало.

- Способы, известные ранее, не решают первостепенную задачу утилизации отходов, после их применения оставался большой «техногенный хвост». Только во Владивостоке складировано около 30 млн тонн золы на площади около 150 га. Мы предлагаем комплексную переработку техногенных отходов с положительной экономической эффективностью крупнотоннажного промышленного производства, - говорит Андрей Таскин.

В настоящее время в лаборатории ведутся исследования проб, отобранных с золоотвалов электростанций Приморского края. Их цель - оценить «золотоносность» каждого хранилища угольных отходов и определить рациональное сочетание технологий по их переработке.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: драгметаллы  отходы  ДВФУ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru