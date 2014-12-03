В Пусане представили масштабные проекты Владивостока

Делегация предпринимателей Владивостока во главе с директором Центра развития предпринимательства Еленой НОВГОРОДОВОЙ приняла участие в 4-м экономическом форуме «Пусан - Дальний Восток России» в Пусане. Темой форума стало обсуждение новых возможностей развития бизнеса на фоне вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Республикой Корея и Россией.

В рамках форума прошли индивидуальные переговоры российских и корейских бизнесменов. Встреча международного уровня стала еще одним шагом в укреплении деловых отношений двух стран. Приветственные слова гостям прозвучали от председателя правления Фонда международного сотрудничества г.Пусан, генерального консула России в г. Пусан и председателя Ассоциации по поддержке дружеских связей между Республикой Корея и Россией, отметившие, что потенциал сотрудничества двух стран еще не раскрыт в полной мере.

На пленарных заседаниях обсуждались состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Владивостока и Сахалинской области с Республикой Корея. Елена Новгородова в русле одного из крупнейших центров международного сотрудничества озвучила инвестиционные перспективы Владивостока, связанные с реализацией крупномасштабных проектов: строительством ВКАД, Владэкспоцентра, объектов культурно-исторического комплекса на о. Русском. Форум с участием правительственных структур и крупных деловых кругов Республики Корея и представителей дальневосточных территорий позволил определить новые сферы для двустороннего экономического взаимодействия.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.