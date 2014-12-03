Аудиторы ищут новые ниши

Новые возможности открывает перед участниками рынка перспектива перехода на международные стандарты

Российский рынок аудиторских услуг в последние годы просто лихорадит от различных нововведений. Вследствие этого он сильно переформатировался: одни компании укрупнились, другие, наоборот, ушли в нишу сопутствующих аудиту услуг.

Значительно усилила свое присутствие на рынке «четверка» международных аудиторских компаний, оказав, таким образом, существенное влияние на всю российскую экономику. Региональным участникам аудиторского рынка все предлагаемые Минфином новшества пока на пользу не идут. Однако, несмотря на это, региональные компании нашли свои ниши, развивая новые направления.

Основная политика государства в отношении аудита – и это показывают нововведения последних лет – направлена в первую очередь на жесткое регулирование этого рынка.

Так, 4 октября 2013 года появился проект федерального закона, в соответствии с которым предлагалось договор на оказание аудиторских услуг заключать только по итогам проведения торгов в форме открытого конкурса. Это, по мнению исполнительного директора компании «Аудит Эксперт» Елены БАЗАНОВОЙ, влечет за собой увеличение нагрузки экономического субъекта на проведение аудита, так как в каждом случае организация проведения открытого конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов как финансовых, так и трудовых. Таким образом, отношение к данному нововведению со стороны аудиторских компаний не может быть позитивным.

Что же касается конкурсного отбора аудиторов для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций с государственной долей в уставном капитале более 25%, то основным критерием отбора аудитора является цена. Это приводит к тому, что на конкурсах даются немыслимо низкие цены. В итоге страдает качество аудита. Фактор цены делает бессмысленным выполнение основных задач конкурсного отбора.

«Как показывает практика, процедуры конкурсного отбора, заложенные в нашем законодательстве на сегодняшний день, не подходят для услуг в сфере интеллектуальной деятельности, т.е. тех, в основе которых лежат не материальные затраты, а интеллектуальный труд, - поддерживает тему заместитель директора ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга» Елена ПАУТОВА. - Причина очевидна: основным критерием отбора являлась цена. Поэтому наибольшие шансы выиграть конкурс имеет та аудиторская компания, которая предложит наименьшую цену, что не может не отразиться на качестве аудиторских услуг. Таким образом, по нашему мнению, выбор аудитора по итогам конкурса не способствует повышению качества аудиторских услуг. Кроме того, участие в конкурсных торгах приведет к увеличению расходов на проведение аудиторской проверки, что может привести к снижению заинтересованности экономических субъектов в проведении аудита».

Достаточно большой проблемой для аудиторов в последние два года стала и смена аттестатов, которая проходила довольно болезненно.

«Действительно, смена квалификационных аттестатов аудиторов была огромной проблемой, - говорит Елена Базанова. - Она закончилась. В настоящее время проблемой является получение нового аттестата – так, в октябре 2014 года экзамен проходил дважды: 10 и 31 октября. В первом потоке из 111 сдали экзамен 11 претендентов (10,8%), а во втором: из 228 – всего 38 претендентов (17%). Такие итоги – 10% сдавших - оправдать сложно. И самое абсурдное заключается в том, что претендент не может узнать, за что ему снижена оценка! Выход предоставлен только один: плати снова и сдавай еще раз, может, и повезет».

«На наш взгляд, получение единого аттестата по-прежнему остается непростой задачей, - говорит Елена Паутова. - Однако в последнее время число претендентов, успешно сдавших экзамен, увеличивается. Это связано с внесением определенных изменений в Положение по сдаче квалификационного экзамена».

Между тем те региональные компании, которые остались на рынке, не отчаиваются. Они оказывают как традиционные услуги, так и открывают для себя новые направления.

Наиболее востребованными видами услуг, по мнению компании «Аудит Эксперт», являются: налоговый аудит, налоговое консультирование и представительство от имени клиентов перед налоговыми органами, общий аудит, постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета.

Ведущий специалист компании «Дальаудит» Екатерина АЛЕШКИНА отмечает, что на сегодняшний день кроме аудита наиболее востребованной услугой на местном рынке является восстановление бухгалтерского и налогового учетов. «Имея 22-летний опыт работы в сфере аудиторских услуг, мы не можем не отметить тот факт, что за последние годы наблюдается тенденция нарушения основополагающих стандартов ведения бухгалтерского и налогового учетов. Ведь грамотное ведение бухучета – это основа стабильности любой компании, будь то небольшая фирма или огромная корпорация. Отсутствие учета может стать весомым препятствием в развитии бизнеса, так как руководство компании не получает актуальной реальной информации о состоянии активов и обязательств и, соответственно, не может принимать оптимальные управленческие решения».

Традиционно востребованными на рынке, по словам Елены Паутовой, являются услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также консалтинговые услуги по учету и налогообложению. Если говорить о новых услугах, то эксперт отмечает, что все большему числу клиентов требуется построение учетной системы как для отдельной организации, так и для группы компаний.

Новые возможности открывает перед участниками рынка и перспектива перехода на международные стандарты отчетности. «Основной двигатель рынка аудита в последние годы - услуги по проведению аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также консультирование и услуги по трансформации отчетности в формат МСФО. Рост числа заказов, связанных с МСФО, очевиден, - говорит Елена Базанова. - Необходимость составлять финансовую отчетность по международным стандартам возникает в первую очередь у предприятий и фирм, работающих с иностранными банками и инвесторами. Поскольку инвестиционная составляющая у таких компаний высока, то для аудита выбираются компании с определенным опытом и статусом. Поэтому этот сегмент постепенно отходит к группе аудиторов, именуемой большой четверкой, - Deloitte & Touche, «Эрнст энд Янг», КПМГ и PricewaterhouseCoopers - а также к крупным российским компаниям, которые практически вытеснили региональных аудиторов с перспективного и прибыльного рынка МСФО. Региональные аудиторские компании часто выполняют функции субподрядчика при работе с такими заказами. Соответствие качества выполнения работ требованиям ведущих аудиторско-консалтинговых групп является ключевым фактором получения заказа».

Если говорить в целом о состоянии рынка, то, к сожалению, на сегодняшний день эксперты не отмечают роста рынка аудиторских услуг, особенно на территории Приморского края. Аудит в настоящее время становится все менее востребованным – этот факт очевиден. Поэтому аудиторские компании вынуждены искать иные источники дохода, наращивая объемы услуг, сопутствующие аудиту.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.