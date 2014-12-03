"Народный фронт" приглядит за долгостроями в Приморье

У затянувшихся строек саммита во Владивостоке, судя по заявлениям из стана приморского отделения «Народного фронта», появился еще один контролер – общественный. Помимо исполнения в Приморье «майских указов» Владимира ПУТИНА, «фронтовики» теперь намерены отслеживать ход крупных строек, которые ранее уже привлекали к себе внимание СМИ и надзорных органов.

По мнению сопредседателя краевого штаба ОНФ Романа ТИТКОВА, майские указы Владимира Путина «в большинстве своем» выполняются, а выявленные недоработки по отдельным направлениям быстро устраняются. Кроме повышения зарплат в здравоохранении и образовании в поле зрения фронтовиков остаются вопросы расселения из ветхого и аварийного жилья, а также точечной застройки. Однако к этим темам может прибавиться контроль за строительством крупных объектов, которые должны были быть сданы еще к саммиту АТЭС-2012. «Люди звонят, люди приходят. И по океанариуму, и по «Хаяттам» нам рассказывают много интересного – в том числе те, кто их строит...», - отметил Роман Титков.

Напомним, что ноябрь 2014 года ознаменовался очередным крупным скандалом, связанным с недостроенным «наследием» саммита АТЭС в Приморье. В рамках расследования уголовных дел по фактам финансовых нарушений при строительстве Приморского океанариума были арестованы куратор строительства Андрей ПОПЛАВСКИЙ и руководитель НПО «Мостовик» Олег ШИШОВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.