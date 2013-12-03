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15 инвестиционных проектов получили оценку экспертного совета в Приморье
Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в Приморье, который создан в начале
На прошлой неделе общественный совет подвел первые итоги. По словам председателя совета Владимира КУЗНЕЦОВА, эксперты рассмотрели и сформировали свои рекомендации по таким проектам, как создание рыбопромышленного кластера Приморья, строительство комплекса по производству композитных материалов, завода по глубокой переработке сои, комплекса по производству минеральных удобрений, железнодорожного грузового перехода на участке российско-китайской границы в Лесозаводске и другие.
Владимир Кузнецов считает, что работа экспертного совета может стать еще эффективнее, если для более детальной проработки наиболее резонансных инвестиционных проектов на следующий год проводить расширенные заседания. Например, проект строительства угольного терминала лучше рассматривать с привлечением экспертов-экологов. А вот по мнению секретаря общественного совета Александра АБРАМОВА, работа по улучшению инвестиционного климата края успешна и налицо положительные тенденции: «В этом году мы рассмотрели проекты общей суммой инвестиций 140 млрд рублей. К 2017 году планируем выйти на уровень 300 млрд рублей».
Кроме того, эксперты рассмотрели и внесли свои предложения в законопроект по налоговым льготам на прибыль и имущество для гринфилдов. Речь о законопроекте, инициированном губернатором Владимиром Миклушевским, по понижению налоговой ставки на прибыль и имущество инвесторов. Он принят на этой неделе краевыми парламентариями во втором чтении.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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