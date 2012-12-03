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Адвокатская палата Приморского края отметила юбилей
ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. За это время в ней дважды поменялись заместители президента, четыре раза обновился состав Совета палаты, а руководителем палаты неизменно остается Борис Минцев.
30 ноября 2012 г. в здании Адвокатской палаты Приморского края (АППК) прошли торжественные мероприятия, посвященные 10-летию со дня создания Палаты. Официально днем создания АППК считается 14 ноября 2012 г., однако торжественные мероприятия были приурочены к ближайшему заседанию Совета Адвокатской палаты Приморья.
АППК родилась так. 31 мая 2002 г. был принят Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который несколько изменил структуру управления адвокатурой. Если до этого в Приморье основным органом управления адвокатами и адвокатскими объединениями был Президиум Приморской краевой коллегии адвокатов, то новый закон создавал принципиально новую структуру – Адвокатскую палату, в составе которой «ядром» и центром работы становился Совет Адвокатской палаты.
14 ноября 2002 года Президентом АППК был избран Борис Минцев, до этого занимавший должность заместителя председателя Президиума Приморской краевой коллегии адвокатов. За эти 10 лет Борис Минцев еще дважды переизбирался Президентом АППК. Тем не менее, несмотря на то, что президент Палаты занимает свой пост довольно длительное время, у приморской адвокатуры есть требования по обновлению руководящего состава и Совета Палаты.
Так, за эти 10 лет дважды менялись вице-президенты, и четырежды поменялся состав Совета палаты. Совету палаты приходится решать множество острых вопросов – от регламента работы по оказанию бесплатной юридической помощи до отчисления провинившихся защитников из рядов адвокатуры. В разные годы в состав Совета входили такие известные адвокаты, как Анатолий Лайков, Инна Жидкова, Александр Пожетнов, Ярослав Герин, Виктор Долгов, Александр Смольский, Евгений Костюченко, Сергей Блеес и др.
Как отметил президент АППК Борис Минцев, за эти 10 лет Палата стала по-настоящему сплоченной структурой. Так, например, комитет по защите прав адвокатов, который существует при Совете Палаты, несколько раз организовывал пикеты возле следственных органов, которые пытались незаконными действиями добиться от адвокатов признательных показаний или нарушения правил адвокатской этики. «Сплоченность приморской адвокатуры, ее «сцементрированность», позволяла добиться того, чтобы органы следствия прекращали свои неправомерные или агрессивные действия!» - отметил Борис Минцев.
Все выступавшие так же отметили, что за 10 лет существования АППК существенно увеличилось внимание к обучению и переподготовке адвокатов. В этом большая личная заслуга заместителя президента АППК Владимира Дроздова и представителя Юридической школы ДВФУ Александра Реховского, который вот уже много лет является практикующим адвокатом.
Завершились торжественные мероприятия вручением подарков для всех тех, кто работал и работает в составе Совета АППК на протяжении всех этих 10 лет. Подарками стали книги по юриспруденции и ораторскому искусству, сообщили «ЗР» в пресс-службе АППК.
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