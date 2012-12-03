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В Приморье участок под строительство жилья эконом-класса пойдет с "голландского" аукциона

03 Декабря 2012, 12:48 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 3 декабря, ZRPRESS. На аукцион выставлен земельный участок в Приморье площадью 35,1 гектаров, расположенный в поселке Тимирязевский под Уссурийском. Начальная цена аукциона составляет 41 650 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Срок безвозмездного срочного пользования – пять лет со дня подписания акта приема-передачи участка. Отметим, минимальный объем общей площади жилых домов эконом-класса в застройке участка составляет 33450 квадратных метров. Аукционы состоятся 24 декабря в 13:00 по адресу: город Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, к. 321. Прием заявок прекращается 20 декабря, в 18:00, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Досье "ЗР"

Торги по «голландской системе» ведутся на понижение цены продажи 1 квадратного метра жилья эконом-класса. Стартовая цена аукциона определяется равной средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья, устанавливаемой Госстроем ежеквартально для конкретного субъекта РФ. Победитель таких торгов получает земельный участок Фонда в безвозмездное срочное пользование в обмен на обязательство построить жилье эконом-класса и продать его отдельным категориям граждан, определяемым Правительством РФ, по зафиксированной на аукционе цене.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1099 от 25 октября 2012 г., в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на покупку жилья экономического класса, возведенного на земельных участках, предоставленных Фондом «РЖС» посредством проведения «голландских аукционов», включены: очередники, претендующие на получение жилья социального найма; жители ветхих и аварийных домов; граждане, имеющие право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья за счёт средств бюджетов всех уровней; многодетные и молодые семьи, имеющие одного ребёнка и более, если возраст каждого из супругов или одного из родителей неполной семьи не превышает 35 лет; государственные и муниципальные служащие; учителя, врачи, работники культуры и социальной сферы; работники научных организаций, созданных государственными академиями, государственных научных центров; участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; работники градообразующих организаций; работники оборонно-промышленного комплекса и др.

Официальный сайт Фонда РЖС в сети Интернет www.fondrgs.ru.

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