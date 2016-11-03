Бизнес-школу для студентов открывается на Дальнем Востоке

Дальневосточный Сбербанк открывает образовательный проект, направленный на повышение бизнес-навыков молодежи. Студенты экономических вузов Хабаровского и Приморского краев смогут пройти обучение в бизнес-школе Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Программа обучения включает в себя основы банковского бизнеса и проектной деятельности, а также тренинг по личностному развитию, позволяющий развить необходимые будущим банкирам и бизнесменам навыки – лидерство, умение мыслить системно и стратегически, креативность. Занятия будут вести сертифицированные бизнес-тренеры Центра обучения Сбербанка, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

- Знания – это тот капитал, которым нужно делиться. Создание такой образовательной платформы направлено, в первую очередь, на реализацию программ бизнес-образования для молодежи, а также на сокращение разрыва в компетенциях выпускников и требованиях банка, - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Для участия в программе необходимо до 7 ноября 2016 года заполнить анкету кандидата и направить ее по адресу электронной почты vvneretina@sberbank.ru.

Занятия начнутся с 14 ноября 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.