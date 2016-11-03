Роспотребнадзор закрыл более 400 сайтов по продаже алкоголя

Более 400 сайтов, дистанционно продающих алкоголь, подлежат закрытию в результате судебных проверок по заявлениям, поданным Роспотребнадзором с ноября 2015 года по октябрь 2016 года, сообщается на сайте ведомства.



"Территориальными органами Роспотребнадзора в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года было подано 525 заявлений в судебные органы о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайтах в интернете, из них судами уже рассмотрено 375 заявлений, которые были удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.



В результате, 420 сайтов и страниц признаны содержащими информацию, запрещенную к распространению, и подлежащими закрытию, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.