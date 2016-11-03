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Более 1700 нарушений в отношении малого бизнеса было выявлено в Приморье

03 Ноября 2016, 16:48 | Приморье

165 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности

Наибольшее количество нарушений закона допущено со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Под председательством первого заместителя прокурора края Вячеслава Шайбекова прошло очередное заседание Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Приморского края.

В его работе приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, представители региональных отделений общероссийских общественных организаций «ОПОРА РОССИИ», «Ассоциация Молодых Предпринимателей России», вице-президент Приморской торгово-промышленной палаты, президент Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье».

Предметом обсуждения являлось состояние законности в сфере обеспечения прав предпринимателей в Приморском крае в 2016 году.

Так, органами прокуратуры Приморского края за истекший период 2016 года выявлено свыше 1700 нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в целях устранения которых принесено 130 протестов, в суды направлено 11 заявлений, внесено 350 представлений, 165 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует, что по-прежнему наибольшее количество нарушений закона допущено со стороны органов государственной власти и местного самоуправления при осуществлении ими нормотворческой деятельности.

Кроме того, на заседании общественного совета проанализированы изменения законодательства, обеспечивающие защиту прав субъектов предпринимательской деятельности, вступающие в силу с 01.01.2017.

Итогом заседания общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Приморского края стала выработка организационных и практических мер по совершенствованию деятельности уполномоченных органов.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: прокуратура  малый бизнес 



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