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Дачникам, огородникам и садоводам вменили нормы индивидуального жилищного строительства
Садовым некоммерческим товариществам (СНТ) и дачникам теперь нужен проект планировки территории, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Этот документ подразумевает, чтобы по факту в СНТ были организованы все проходы для пожарной техники, была восстановлена вся инфраструктура, пожарные пруды. Единицы смогут этот документ сформировать. По стоимости это тянет уже на пару миллионов», - говорит Денис Владиславлев.
По его словам, этот документ сейчас требуют во всех инстанциях: от кадастровой палаты до органов местного самоуправления, в том числе пожарные, Ростехнадзор, СЭС, сетевые хозяйства. «Внутренняя организация тех или иных вопросов может браться по закону только оттуда. А скоро возникнут штрафы, когда надзорные органы не смогут проводить проверки ввиду отсутствия этого документа», - говорит Владиславлев.
По сути, дачникам, огородникам и садоводам вменили нормы индивидуального жилищного строительства, которых они никогда не придерживались. То есть де-факто все «амнистии», какие и были когда-то для владельцев недвижимости, у властей разом закончились.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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