Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить

Дачная амнистия фактически закончилась. Владельцы домов, построенных на землях для ИЖС, больше не могут их задекларировать: кадастровые палаты отказывают им в регистрации, требуя разрешение на строительство, которого почти ни у кого нет. А значит, собственники таких домов автоматически стали нарушителями законодательства и владельцами самостроя, подлежащего сносу.

Как пишут «Деньги», владельцы домов на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), столкнулись с неожиданной проблемой: при попытке задекларировать свои дома они получают отказ - приостановку в осуществлении государственного кадастрового учета. В кадастровых палатах у них стали требовать разрешение на строительство дома. У большинства граждан этого документа нет.

В распоряжении «Денег» оказалось письмо, адресованное профильным министерствам - Минэкономразвития и Минстрою, а также Росреестру. В этом письме собственники объектов ИЖС просят разъяснить, как они могут воспользоваться упрощенной регистрацией собственности с учетом нововведений в законодательстве.

Всевидящий кадастр

В следующем году дачникам и владельцам коттеджей придет новая платежка из налоговой: теперь платить не только за землю, но и за всю недвижимость на ней придется по кадастровой стоимости.

3 июля 2016 года был принят федеральный закон N361-ФЗ, вступивший в силу 4 июля, который внес существенные изменения в действующий закон о кадастре. В новой редакции необходимый для постановки на учет в ГКН «технический план» (ч. 8 ст. 41 закона о кадастре) подразумевает необходимость разрешения на строительство объекта недвижимости. «И при подготовке технического плана на объект ИЖС теперь требуется представить разрешение на строительство в обязательном порядке», - отмечают авторы письма.

С 2006 года в России действует упрощенный порядок регистрации права собственности на дачные и садовые дома - «дачная амнистия». На ИЖС «дачная амнистия», казалось бы, не распространяется. Однако собственники недвижимости на землях под ИЖС спокойно пользовались этой возможностью.

«Когда ввели упрощенный порядок регистрации права, основанием для регистрации стал правоустанавливающий документ на земельный участок и разрешение на ввод в эксплуатацию дома. При этом по «дачной амнистии» разрешение на ввод тоже не требуется. «Дачная амнистия» действует до 1 марта 2018 года. Чтобы получить разрешение на ввод, нужно разрешение на строительство. Однако поскольку до 1 марта 2018 года разрешение на ввод не требуется, соответственно, люди и не оформляли разрешение на строительство, поскольку его в принципе в кадастровой палате не спрашивали», - утверждает один из участников земельного рынка.

Дикие сотки

Целые дачные города с освещенными шоссе, школами и больницами - так смогут выглядеть садовые товарищества после принятия закона, признающего их населенными пунктами. А с июля этого года начали «спрашивать». На профильных форумах об этом в августе стали писать кадастровые инженеры из разных субъектов РФ. «Все, это конец. Прислали ворох приостановок по жилым домам, требуют разрешение на строительство. Видимо, у нашей кадастровой палаты решение принято, обсуждению не подлежит. Отправляю клиентов в администрации», - пишет на форуме кадастровых инженеров пользователь под ником sander.

«Да, действительно, в связи со вступлением в силу изменений, изложенных в 361-ФЗ, для постановки на государственный кадастровый учет жилого дома, построенного на участке с видом разрешенного использования для ИЖС и личного подсобного хозяйства (ЛПХ), необходимо представить разрешение на строительство, - подтверждает первый заместитель руководителя Московского областного БТИ Александр БЕДНЯГИН. - При отсутствии разрешения кадастровая палата откажет в кадастровом учете, а следовательно, невозможно будет зарегистрировать право собственности на жилой дом».

По данным Минэкономразвития, количество земельных участков, которые выделялись гражданам под индивидуальное жилищное строительство, но дома на них так и не были зарегистрированы, доходит до 4,4 млн.

Однако если «дачная амнистия» де-факто уже не работает, то это касается обладателей около 60 млн строений, права на которые не зарегистрированы. По данным Росреестра, это 38% объектов, учтенных в ГКН, общей стоимостью свыше 701 трлн рублей.

Я знаю, что вы сделали этим летом

«У очень многих возникли проблемы, поскольку все ориентировались на схему постановки объектов на учет по декларации. Ведь что такое декларация? Это значит, что дом должен стоять! И только после этого его можно задекларировать по факту», - объясняет гендиректор центра развития недвижимости «РУМБ» Денис ВЛАДИСЛАВЛЕВ.

Он рассказывает, с чем столкнулся один из клиентов его компании: «После того как он получил отказ из кадастровой палаты по декларации, он пошел получать градостроительный план земельного участка. Это первая стадия, связанная с получением разрешения на строительство. В ответ он получил отказ, к которому был приложен фотоплан — аэрофотосъемка его участка. И ему указали, что на его участке есть незарегистрированное строение. В результате чего он является нарушителем, и градостроительный план ему выдать не могут». По сути, считает Владиславлев, это означает, что дом надо сносить.

«И сейчас огромное количество людей в один момент стали нарушителями. А завтра им увеличат налог на землю в разы, поскольку у них неоформленные строения», - говорит Денис Владиславлев.

В Минэкономразвития заявили, что «дачной амнистии» этот вопрос не касается, никакого изменения требований относительно пакета документов для регистрации права на объект недвижимости не произошло, а необходимость получения разрешения на строительство не отменялась.

«В последние годы меняется законодательство относительно самовольных построек. Распространены случаи строительства многоквартирных домов на земельных участках, для этого не предназначенных, или построек, не обладающих признаками объектов индивидуального жилищного строительства и используемых для мошеннических действий с земельными участками», - сказали в Минэкономразвития.

Налог вашему дому

После Нового года кадастр сделает беднее не только тех, кто владеет квартирами, но и тех, кто решит их продать. Если разница между суммами покупки и продажи жилья окажется маленькой, налог будут считать от его кадастровой стоимости.

В Росреестре поясняют, что в соответствии с законодательством объекты недвижимости, созданные без получения необходимого разрешения, являются самовольными постройками. Из этого следует, что все, кто построил дом на участке под ИЖС и у кого нет разрешения на строительство, уже являются нарушителями.

«Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом либо в предусмотренных законом случаях за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении или бессрочном пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка», - говорят в Росреестре.

То есть вместо упрощенного декларирования собственники должны найти деньги и время, чтобы идти в суд.

«Официальная схема действий - дождаться официального отказа из Росреестра в оформлении кадастрового паспорта, далее подать в суд на предмет оспаривания этого отказа. Мы ожидаем, что решение суда в данном случае будет в пользу граждан, поскольку в законе нет прямых указаний на то, что для постановки на кадастровый учет необходимо предоставлять в пакете документов разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию - это внутренний регламент Росреестра. Уже с положительным решением суда Росреестр обязуется поставить объект на кадастровый учет, после чего можно оформить право собственности», - рекомендует заместитель директора сети офисов недвижимости Est-a-Tet Алексей БЕРНАДСКИЙ.

Тех, кто не сможет свои строения легализовать, уже практически наверняка ждут повышенные налоги на землю. Ведомства пока соревнуются, кто предложит более высокие повышающие коэффициенты.

Минэкономразвития ранее предлагало увеличить земельный налог в шесть раз для собственников незарегистрированных строений. Правительство Московской области предлагает поступить более гуманно — увеличить налоги на землю в пять раз от кадастровой стоимости.

Бесславные участки

В последнее время власти анонсировали вывод рынка недвижимости из тени. На практике идет обратный процесс: владельцам недвижимости усложняют легализацию собственности.

Александр Беднягин, который говорит, что для владельцев объектов ИЖС существует четкий алгоритм получения разрешения на строительство через МФЦ, признает, что на практике процедура оформления документов на построенные жилые дома встретила новый административный барьер, минимальный срок преодоления которого займет не менее 40 дней.

В Минэкономразвития давно предлагали требовать разрешение на строительство жилых домов даже в условиях «дачной амнистии», напоминает Эмиль ВИЛЬДАНОВ, первый заместитель гендиректора «Вектор Инвестментс»: «И теперь, согласно федеральному закону от 13 июля 2015 года N258-ФЗ, строения должны соответствовать требованиям планировки территории, правилам землепользования и застройки. Подтвердить соответствие дома таким требованиям простой декларацией в рамках «дачной амнистии» попросту невозможно».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.