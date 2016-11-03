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Лучший почтальон Дальнего Востока работает во Владивостоке
Конкурс профессионального мастерства «Лучший почтальон» традиционно проводится каждые два года во всех филиалах Почты России совместно с Профсоюзом работников связи России. Он направлен на обмен опытом, повышение профессионального мастерства, поощрение лучших почтальонов и распространение передовых методов работы, пишет Деловая газета "Зололтой Рог".
Во Владивостоке 26 октября на конкурс «Лучший почтальон ДФО» собралось 9 человек со всех регионов ДВ. Чтобы выявить лучшего, почтальоны во время состязания прошли четыре этапа. Первый и второй - определили профессиональные знания в области доставки писем. На третьем этапе конкурсанты представили домашнее задание, которое состояло из рассказа о себе, и предлагали новаторские решения, чтобы повысить качество работы. Основные предложения – это работа в вечернее время и по субботам, создание SMS-оповещения среди жильцов домов и создание мобильных приложений.
«Часть из того, что предлагают, мы уже разрабатываем. Это говорит о том, что наши почтальоны не просто работают, но и думают о том, как улучшить нашу работу. Они все молодцы, сказали правильные вещи, и, естественно, мы ими воспользуемся», - прокомментировал конкурс Евгений ЕЛФИМОВ, председатель жюри, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России».
Во время четвертого этапа почтальоны применили свои практические умения. Ведь именно почтальоны работают непосредственно с людьми независимо от места их проживания, доставляют клиентам почту и прессу, выполняют функции социального служащего. Кроме этого, конкурсанты приняли участие в мастер-классе по предоставлению актуальных для дальневосточников страховых продуктов.
Победителем конкурса стал почтальон из Владивостока Константин ДРОБИНКО. Ему предстоит представить макрорегион «Дальний Восток» Почты России в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Москве. Второе место - у почтальона из Белогорска Амурской области Валентины КУЛИЧЕНКО, третье – у почтальона из Вилючинска Камчатского края Татьяны ЛЫСЕНКО.
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. В структуру макрорегиона «Дальний Восток» Почты России входят девять филиалов и 2095 отделений. На одном из крупнейших предприятий страны трудятся около 5000 почтальонов и 3700 операторов почтовой связи.
Иван КРЫШАН.
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