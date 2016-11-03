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Приморцев приглашают на мастер-класс корейских флористов
В середине осени у жителей Владивостока и его гостей есть возможность, не выезжая за пределы приморской столицы, ощутить себя ненадолго в далекой и самобытной Республике Корея. 4 ноября в отеле «Хёндэ» пройдет очередной мастер-класс от компании «Розепиа» под названием «Осенний вальс», посвященный популяризации корейского цветка на Дальнем Востоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Во Владивостоке не так много событий, описание которых начинается с «очень много». «Осенний вальс» от компании «Розепиа» - одно из них. Это праздник, посетив который вы увидите очень, действительно очень много цветов.
Продукция премиум-класса, созданная в самых экологически благоприятных районах Южной Кореи, уже давно завоевала сердца приморцев. О корейских цветах в Приморье отзываются только в превосходных тонах - ведь продукция уникальная и зачастую превосходит другие популярные зарубежные аналоги.
Компания «Розепиа» является одним из крупнейших поставщиков цветов, овощей и фруктов из Республики Корея как на рынок Дальнего Востока, так и в Японию и Китай.
«Хоть наш цветок и без того популярен на нашем рынке, нет предела взаимоотношений. Цветок - это материал для реализации идей, полета фантазии, эстетики, творчества. Путем организации данного мероприятия мы даем возможность проявить себя в чем-то новом, создать свой шедевр!» - так поэтично говорят представители «Розепии» о своей акции. Кстати, владивостокцы уже оценили, какие замечательные композиции можно составить из букетных роз из Страны утренней свежести.
Компания «Розепиа» постоянно работает над повышением качества и расширением ассортимента своей цветочной продукции, а также занимается благотворительностью, помогая детскому дому №4. Внесет свой вклад в благое дело и предстоящий «Осенний вальс».
Мероприятие будет адресовано прежде всего тем, кто занят в сфере флористики и продажи цветов: посетители мероприятия под руководством опытных специалистов пройдут настоящий мастер-класс. А хорошее настроение его участникам обеспечит неповторимый аромат цветов Кореи.
Продажа цветов – это серьезный вид бизнеса. Услуги, которые оказывают специалисты современных цветочных магазинов, включают оформление интерьеров, украшение различных торжеств, мероприятий, озеленение офисных, жилых помещений, клубов и магазинов, оформление подарков, дизайн цветочных композиций, изготовление флористических аксессуаров (открыток, настенных панно, коллажей), составление сухоцветных композиций, озеленение балконов и многое другое.
Правила подбора и аранжировки растений, принципы цветовых и геометрических решений, законы композиции, смысловая нагрузка и стилевые направления – вот основа и источник вдохновения современного флориста. Знания, полученные на мастер-классе, помогу Вам найти наиболее удачные дизайнерские решения.
Компания будет рада видеть своих старых и новых друзей на данном мероприятии, вход на которое является бесплатным. В прохладный осенний день хочется больше тепла и уюта. Свое мероприятие «Розепия» обязательно сделает таковым за счет игры цвета и насыщенности оттенков.
Приходите на мероприятие. Красота Страны утренней свежести во Владивостоке – это незабываемые впечатления и помощь в Вашем бизнесе!
Сергей КУЗЬМИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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