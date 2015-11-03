www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке все еще приходится регулярно убирать стихийные свалки

03 Ноября 2015, 14:00 | Приморье

Сброс мусора в неустановленных местах по-прежнему остается одной из главных проблем во Владивостоке. Ежедневно представители административных комиссий всех пяти районов приморской столицы составляют десятки протоколов об административных правонарушениях на горожан и предприятия всех форм собственности за выброшенный в неустановленных местах мусор, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

А тем временем в ежедневном режиме сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока» вынуждены убирать мусор, выброшенный горожанами не в контейнеры, а просто на дорогу, в лесопарковых зонах, на откосах и в других уголках города. Только в период с апреля по сентябрь этого года ликвидировано уже более 100 больших свалок, вывезено порядка 11 тыс. кубометров бытового и строительного мусора.

«В Ленинском районе в этом сезоне мы убрали уже около 30 несанкционированных свалок. Горожане выбрасывают старую мебель, автомобильные покрышки, строительный мусор и другие бытовые отходы, - рассказывает Александр ЖОВАНИК, мастер участка МУП «Дороги Владивостока». - Со свалок, которые нам приходится регулярно убирать, вывозим от 1 до 30 КамАЗов мусора».

Так, к примеру, 29 октября сотрудники и коммунальная техника муниципального предприятия были заняты уборкой свалки на улице Флотской. Как отмечают специалисты, зачастую большое количество мусора скапливается вблизи частного сектора. Это обусловлено нежеланием жильцов заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и платить за это деньги.

Напомним, что за сброс мусора в неустановленных местах грозит административная ответственность. Согласно действующему законодательству на физических лиц могут быть наложены штрафы от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических - от 50 до 80 тыс. рублей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: мусор  экология  бытовые отходы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru