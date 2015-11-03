Во Владивостоке все еще приходится регулярно убирать стихийные свалки

Сброс мусора в неустановленных местах по-прежнему остается одной из главных проблем во Владивостоке. Ежедневно представители административных комиссий всех пяти районов приморской столицы составляют десятки протоколов об административных правонарушениях на горожан и предприятия всех форм собственности за выброшенный в неустановленных местах мусор, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

А тем временем в ежедневном режиме сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока» вынуждены убирать мусор, выброшенный горожанами не в контейнеры, а просто на дорогу, в лесопарковых зонах, на откосах и в других уголках города. Только в период с апреля по сентябрь этого года ликвидировано уже более 100 больших свалок, вывезено порядка 11 тыс. кубометров бытового и строительного мусора.

«В Ленинском районе в этом сезоне мы убрали уже около 30 несанкционированных свалок. Горожане выбрасывают старую мебель, автомобильные покрышки, строительный мусор и другие бытовые отходы, - рассказывает Александр ЖОВАНИК, мастер участка МУП «Дороги Владивостока». - Со свалок, которые нам приходится регулярно убирать, вывозим от 1 до 30 КамАЗов мусора».

Так, к примеру, 29 октября сотрудники и коммунальная техника муниципального предприятия были заняты уборкой свалки на улице Флотской. Как отмечают специалисты, зачастую большое количество мусора скапливается вблизи частного сектора. Это обусловлено нежеланием жильцов заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и платить за это деньги.

Напомним, что за сброс мусора в неустановленных местах грозит административная ответственность. Согласно действующему законодательству на физических лиц могут быть наложены штрафы от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических - от 50 до 80 тыс. рублей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.