Свободный порт подвели авиаторы

Губернатор Владимир Миклушевский был вынужден в экстренном порядке решать проблемы, вызванные банкротством авиакомпании «Трансаэро»

На фоне банкротства авиакомпании «Трансаэро» купить билеты на рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других городов региона в Москву в одночасье стало практически невозможно, что потребовало немедленного вмешательства местных властей. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ даже вступил в пикировку с «Аэрофлотом», итогом которой стало частичное решение проблемы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Полетная 25-летняя история «Трансаэро» закончилась 27 октября, когда сертификат эксплуатанта приказом Росавиации был аннулирован (долги компании оцениваются в 250–260 млрд рублей, в том числе перед банками – в 80–85 млрд рублей). Пассажиров «Трансаэро» с билетами до 15 декабря включительно пообещал перевезти «Аэрофлот». При этом крупнейший авиаперевозчик страны был щедро вознагражден Минтрансом, который передал «Аэрофлоту» 56 международных направлений «Трансаэро». Свои общие затраты на поддержание деятельности «Трансаэро» с 7 сентября и перевозку его пассажиров с 6 октября (когда его рейсы стали массово отменяться) «Аэрофлот» оценивал в 17 млрд рублей. 20 октября стало известно, что совладелец группы S7 Владислав ФИЛЕВ хочет купить не менее 51% акций «Трансаэро», чтобы спасти ее от банкротства.

«После 18 лет на одном месте мне стало немного скучно, я с удовольствием позанимаюсь новой темой. Давайте сделаем что-нибудь вместе, давайте попробуем хоть раз что-нибудь толковое сделать в авиации», - сказал Филев, выступая перед кредиторами.

Рейсов нужно больше

После ухода «Трансаэро» в Приморье возник дефицит на доступные билеты эконом-класса по маршруту Владивосток - Москва, которые были раскуплены до середины ноября. После консультаций властей с руководством «Аэрофлота» и Росавиации в продаже уже появились билеты на ближайшие рейсы, и по доступной цене.

Согласно достигнутой договоренности с 29 октября по маршруту Владивосток - Москва вместо Airbus-330 полеты выполняет Boeing-777, который вмещает на 100 пассажиров больше.

«Я лично смотрел по поисковикам билеты из Владивостока в Москву по нормальным ценам, 11 тысяч рублей. Ранее они были в продаже только с 12 ноября, а обратно из Москвы во Владивосток - только 16 ноября. Сегодня (28 октября. – Прим. авт.) уже с утра в продаже были билеты на 30 октября», - отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор считает, что количество авиарейсов по маршруту Владивосток - Москва нужно увеличить.

«Впереди зимние каникулы, пассажиропоток в эти дни существенно увеличится. Люди не должны быть заложниками этих сложных ситуаций, и власти должны оперативно их решать. Хотел бы поблагодарить министра транспорта Максима СОКОЛОВА и генерального директора компании «Аэрофлот» Виталия САВЕЛЬЕВА за оперативное решение проблемы», - отметил глава региона. По его словам, на популярный маршрут нужно привлекать альтернативных авиаперевозчиков, приход которых позволит повысить конкуренцию и снизить цены на авиабилеты.

«Я намерен обратиться к руководству и собственникам компаний S7 и «ЮТэйр» с предложением рассмотреть возможность организации прямого авиасообщения между Владивостоком и Москвой на широкофюзеляжных самолетах», - сказал губернатор.

Китай заправляет самолеты

Стоит отметить, что Владимир Миклушевский оказался не одинок в поисках выхода из патовой ситуации. Так, правительство Камчатского края предложило Росавиации рассмотреть возможность привлечения иностранных авиакомпаний к выполнению внутренних российских рейсов.

Речь идет, в частности, об авиакомпаниях из Китая. Правительство Камчатского края надеется, что приход этих перевозчиков разрядит ситуацию и снизит цены на авиабилеты, в том числе и по маршруту Петропавловск-Камчатский - Москва.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что количество авиарейсов между Петропавловском-Камчатским и Москвой будет увеличено, вопрос организации авиасообщения с регионом прорабатывается и с иностранными перевозчиками, в частности с авиакомпаниями КНР.

«Переговоры ведутся с авиатранспортными предприятиями, имеющими техническую возможность выполнять дальнемагистральные рейсы современными широкофюзеляжными самолетами», - говорится в сообщении.

Комментируя эту инициативу, в Минвостокразвития заявили, что поддерживают развитие конкуренции на внутреннем авиарынке.

«Вопрос доступа китайских авиакомпаний на рынок внутренних авиаперевозок должен быть сопряжен с требованиями российского законодательства, прежде всего, в части авиационной безопасности. Минвостокразвития России готово принять участие в рассмотрении предложений Камчатского края в случае их официального поступления», - заявил представитель министерства.

Эксперты расходятся во мнении перспектив прихода иностранцев.

«Во всем мире принят механизм предоставления различной свободы воздуха для иностранных авиакомпаний. В качестве меры развития аэропорта Владивостока, например, повышение свободы воздуха эффективно применялось и, в общем, позволило довольно сильно нарастить пассажиропоток. Другое дело, что, безусловно, допустить полностью авиакомпании к перевозкам на внутренних маршрутах нельзя. Единственное, что можно, это сделать возможность для вылета из пункта в Китае с пересадкой во Владивостоке лететь в Петропавловск-Камчатский. Тогда люди из Петропавловска-Камчатского смогут во Владивосток, например», - предложил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий ВАЙСБЕРГ.

«Игроки сами придут. Просто не понимаю такого нервического поведения камчатских властей, которое больше всего похоже на популизм, потому что понятно, что в любом случае наши перевозчики разберутся с имеющимся спросом быстрее, чем решатся все эти бюрократические препоны по допуску китайских авиакомпаний в наше небо», - говорит независимый эксперт Алексей ЗАХАРОВ.

«Открытое небо» в помощь

Надежды аэропорта Владивостока привлечь новых пассажиров оправдались лишь отчасти. Чтобы обеспечить возврат вложений в проведение саммита АТЭС, в аэропорту с сентября 2012 года был введен режим «открытого неба». Теоретически к нам может летать любая авиакомпания. Однако по факту из иностранных авиакомпаний в аэропорту до сих пор работают только южнокорейские Korean Air и Asiana Airlines, китайская China Southern Airlines и северокорейская Air Koryo. А собственно режим «открытого неба» используют Korean Air, Asiana Airlines и российские «Аврора» (по соглашению с «Аэрофлотом») и «Сибирь» (бренд S7 Airlines). И только на южнокорейском направлении.

Эксперты считают, что полноценный режим «открытого неба» во Владивостоке может быть востребован иностранными авиакомпаниями только через несколько лет, когда даст первые плоды режим свободного порта Владивостока, включающий игорную зону.

Досье "Золотого Рога": Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений полетов по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов. При этом любой авиаперевозчик может выполнять полеты, даже если не заключены договоры об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика.

Сегодня режим «открытого неба» во Владивостоке полноценно действует только в отношении авиаперевозок в/из южнокорейских аэропортов. В 2012 году были сняты ограничения по количеству авиаперевозчиков и частоте рейсов между Владивостоком и аэропортами Республики Корея.

«Эффектом от либерализации воздушного сообщения на маршрутах в/из Владивостока на южнокорейском направлении стало почти двукратное увеличение частоты регулярных рейсов и объемов пассажиропотока - прирост более чем на 80% за три года (2014 год к 2011 году). Сегодня направление Владивосток - Сеул занимает первое место по объемным показателям среди международных направлений аэропорта», - сообщили ранее Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе МАВ.