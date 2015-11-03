Секреты "русского Макао"

Члены Бизнес-Клуба «Диалоги» протестировали интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье»

Сегодня много говорится о перспективах интегрированного развлекательного курорта «Приморье», но при каких условиях он действительно станет локомотивом развития внутреннего и въездного туризма края? И чем в этом плане может быть полезно приморское и дальневосточное бизнес-сообщество?

Эти и другие вопросы обсуждались на октябрьском заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», посвященном теме «Повышение инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона на основе развития туристического кластера развлекательного комплекса Tigre de Cristal». Напомним, что операционное открытие первой очереди – казино и отеля - состоялось еще 8 октября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Инвестиционная привлекательность региона является результатом продолжительной эффективной работы бизнес-сообщества и власти, прежде всего, в области стратегического развития территории. Важная тенденция экономического развития – усложнение бизнес-процессов, переход от простых форм интеграции и кооперации к более сложным – формированию кластеров. Интегрированная развлекательная зона «Приморье» и первый сданный комплекс Tigre de Cristal – наглядные примеры этих процессов», - пояснила выбор темы заседания председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.

Один из ключевых инвесторов «Приморья» - международная компания «Джи 1 Интертейнмент» совместно с крупнейшим в Азии холдинговым интегрированным оператором в сфере игорного бизнеса – Melco International Development Limited (КНР), причем китайская сторона намерена инвестировать в проект почти 700 млн долларов США. Глава компании Лоуренс ХО заявил, что в целом она готова инвестировать в Дальний Восток в общей сложности более 8 млрд, объяснив свой выбор географически выгодным положением будущего «русского Макао».

Проект только в начале большого пути

В начале заседания участникам показали видеоролик об игорной зоне Макао, после чего к ним обратился исполнительный директор компании «Джи 1 Интертейнмент» Крейг БАЛЛАНТАЙН.

«Существующие интегрированные развлекательные зоны доказали свою успешность и состоятельность и являются образцом для тех территорий, что только решили двигаться в этом направлении. Но не стоит забывать, что красивая картинка, что вы видели на экране, - результат не одного дня, а 15-летней работы всех сторон, заинтересованных в том, чтобы территория стала зарабатывать на въездном туризме, - заинтриговал г-н Баллантайн. - Наш проект только в начале этого большого пути. От чего зависит его успех? От многих слагаемых. Так, обязательно нужно учитывать конкурентный рынок. А наши конкуренты находятся не в Москве, и не в Европе, они в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в Макао, Малайзии, Австралии, на Филиппинах... И законодательные решения в отношении интегрированного развлекательного курорта должны конкурировать с законодательствами тех стран, где эти курорты работают. Кроме того, поддержка на государственном уровне – это хорошо, но нужно, чтобы проект поддержал и местный бизнес, чтобы он активно вовлекался в его развитие, а вариантов для этого достаточно, ведь интегрированная развлекательная зона – это не только казино, отель и пара ресторанов. Это новые гостиницы, рестораны, театрализованные представления и шоу, спа-салоны, бизнес-центры, тематические парки, шопинг-центры. Мы открыты к самым разным вариантам сотрудничества».

В Приморье можно строить бизнес

«То, что происходит сейчас, - результат мечтаний шестилетней давности, и хотя реализован только первый этап проекта, нам есть чем гордиться, тем более что мы начинали во всем с нуля, - говорит вице-президент по гостинично-ресторанному направлению ООО «Джи1 Интертейнмент» Стелианос ТСИФЕТАКИС. - Я только что вернулся из Москвы, с инвестиционного форума, и когда я рассказывал зарубежным коллегам о проекте, реализуемом в Приморье, многие не верили, что нам удалось это сделать, причем не где-нибудь в центре, а на Дальнем Востоке России. Думаю, наш пример подстегнет и других инвесторов, все еще сомневающихся в том, что в Приморье можно строить бизнес. Безусловно, хватает и сложностей, но с ними сталкивается любой инвестор в любой стране. Что касается нашего проекта, то одна из основных проблем связана с логистикой поставок. Что бы мы ни закупали – униформу, мясо, рыбу, другие продукты и т.д., - заказываем из Москвы. Это выглядит странно: мы граничим с Японией, Кореей, Китаем, во Владивостоке есть собственные порты, в т.ч. и рыбный, а рыбу везем из Москвы. Вот уж действительно, логика здесь порой работает в обратном направлении».

Еще одна проблема – персонал. Компания провела жесткий отбор, выбрала, казалось бы, лучших претендентов, но все равно тратит огромное количество времени на обучение кадров, объясняя, что конкретно нужно делать и, главное, как.

«При этом стоит ослабить внимание - они находят лазейку и пытаются сделать по-своему. Но и с этим мы справимся. Это мой первый опыт работы в России, но это не самые тяжелые условия, в которых мне доводилось отлаживать бизнес-процессы, поэтому справимся. Операционное открытие казино и отеля – следование общемировой практике. Тем самым первые клиенты становятся идеальными экспертами, оценивающими уровень нашей работы. Их замечания, пожелания и просьбы обязательно учитываются. Это поможет к моменту торжественного открытия комплекса устранить недочеты и решить обнаружившиеся проблемы», - говорит топ-менеджер «Джи 1 Интертейнмент».

Будущее за комплексом развлечений

По словам губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, основной акцент в работе развлекательной курортной зоны «Приморье» будет сделан на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей проекта. Этого ждут и члены Бизнес-Клуба «Диалоги».

«О масштабном увеличении въездного потока можно будет говорить, когда интегрированный развлекательный курорт заработает в полном формате, с сопутствующей индустрией развлечений и отдыха, пока же край может рассчитывать лишь на тех, кто интересуется непосредственно игорной зоной. Тем не менее это тоже принесет свои плоды. Так, мы уже наблюдаем интерес к Tigre de Cristal со стороны японцев, разработали под них специальные пакетные туры, и как только подпишем договор с «Джи 1 Интертейнмент» на размещение наших туристов в отеле комплекса, готовы начать продажи», - говорит член Бизнес-Клуба «Диалоги», директор по туризму компании «Фрегат-Аэро» Ольга АЛЕКСЕЕВА.

«Будучи в Макао, я получила огромное удовольствие от нахождения в городе-казино, даже не попытавшись испытать фортуну. Рестораны, шопинг, выставки, шоу – не обошла и половину того, что планировала, - продолжает коллега по Бизнес-Клубу, директор центра персонального обслуживания Восточного экспресс банка Оксана ИГНАТОВА. – Хочется, чтобы приморский проект был реализован до конца, чтобы он действительно стал похож на интегрированную курортно-развлекательную зону в Макао, куда люди приезжают семьями, даже с маленькими детьми, и совсем не ради казино».

Судя по всему, темпы строительства новых объектов интегрированной развлекательной зоны вырастут. Тем более что на недавнем совещании, что провел заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ, других инвесторов, подзатянувших со сроками, поторопили, пообещав, что иначе соглашения с ними будут расторгнуты, а площадки - предложены другим заинтересованным компаниям. А губернатор Миклушевский пообещал в ближайшее время объявить конкурс на свободные площадки «Приморья».