Рыбаки Приморья предложили механизм сокращения объема "квот под киль"

В ходе заседания Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) 30 октября группа рыбопромышленных предприятий Приморского края предложила отменить квотирование минтая в Беринговом море и осуществлять промысел по «олимпийской системе». Представители дальневосточных региональных властей и рыбаки Камчатки и Сахалина назвали это предложение необоснованным, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ предложил вывести минтай Берингова моря из перечня водных биоресурсов, на которые устанавливаются общие допустимые уловы (ОДУ), и осуществлять промысел минтая в Беринговом море по «олимпийской системе». При «олимпийской системе» промысел может вести любое рыбопромышленное предприятие до тех пор, пока не заканчивается установленный в соответствии с научным прогнозом возможный вылов.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН и вице-губернатор Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ назвали это предложение необоснованным и необдуманным. По словам Владимира Галицына, «некоторые предприятий Приморского края не осваивают в полном объеме квоты минтая в Беринговом море, но это не повод для того, чтобы отбирать квоты у камчатских рыбопромышленных предприятия, осваивающих минтай в полном объеме». Игорь Быстров: при подготовке к заседанию Госсовета 19 октября 2015 года указывалось, что минтай не может быть отнесен к объектам, на которые не устанавливается ОДУ. Директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Александр Передня отметил, что на заседании Приморского рыбохозяйственного совета такое предложение не рассматривалось и официального обращения АРПП по данному вопросу не было.

Представители крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморья - ОАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «Находкинская база морского рыболовства» и ОАО «ТУРНИФ» - также выразили удивление и категорическое несогласие по поводу инициативы Георгия Мартынова. Руководитель приморской рыбацкой ассоциации, впрочем, не скрывал, что высказывает личное мнение, а не официальную позицию АРПП.

По мнению экспертов, предложение об отмене квотирования минтая в Беринговом море подготовлено в интересах небольшой группы рыбопромышленников, которые выступают против введения «квот под киль». Некоторые рыбопромышленные предприятия в последние три-четыре года ввели на промысел крупнотоннажные плавзаводы и не располагают финансовыми ресурсами для строительства современного рыбопромыслового флота.

В соответствии с разработанным Росрыболовством законопроектом предлагается резервировать 20% общих допустимых уловов для поддержки предприятий, которые будут строить рыбопромысловые суда на отечественных верфях (квоты государственной поддержки). На Дальнем Востоке под квоты государственной поддержки предполагается резервировать минтай и сельдь. В то же время те водные биоресурсы, на которые не устанавливаются общие допустимые уловы, не попадают в источник «квот под киль».

Предложение руководителя АРПП приведет к тому, что квоты государственной поддержки для финансирования отечественного судостроения будут искусственно сокращены почти на 20% - с 400 тыс. до 320 тыс. тонн. Как отметили в Росрыболовстве, такое сокращение общих допустимых уловов означает, что не будут заказаны 10-12 крупнотоннажных рыбопромысловых судов или не менее 20 малых рыбопромысловых судов. В ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» сообщили, что после заседания Госсовета любые попытки сократить квоты государственной поддержки вызовут много вопросов.

По словам генерального директора ФГУП «ТИНРО-Центр» Льва БОЧАРОВА, «предложение ввести «олимпийскую систему» требует тщательной научной экспертизы, потому что применение этой системы на промысле минтая в США в 80-е привело к обвальному сокращению общего допустимого улова с 1,6 млн тонн до 1,1 млн тонн».

ДВНПС поддержал предложение руководителя головного дальневосточного рыбохозяйственного института. По оценке экспертов, попытка сокращения объема «квот под киль» уже не приведет ни к чему кроме громких скандалов. Вместо попыток искусственного сокращения объемов водных биоресурсов, выделяемых в целях развития судостроения, необходимо активно включаться в процесс строительства.