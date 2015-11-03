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Свободный порт Владивосток и Китай расширяют коридор
Развитие транспортного коридора «Приморье-2» увеличит турпоток из провинции Цзилинь
Вице-губернатор Приморского
«Количество жителей провинции Цзилинь, посетивших Приморье в 2014 году, увеличилось по сравнению с 2013 годом на 44 процента. Такая же тенденция прослеживается и в этом году. Уверен, с началом реализации закона о Свободном порте, который предлагает иностранцам возможность получать визу прямо в пункте пропуска, это привлечет еще больше туристов в наш край», - подчеркнул Алексей Сухов.
Чжуан Янь согласился, что возможности взаимодействия двух регионов в этой сфере безграничны.
«Вы правильно отметили, что у нас большой потенциал развития туристического сотрудничества. Ежегодно число китайских туристов, приезжающих в Россию, увеличивается на 10-20 процентов», - добавил он.
Беседа также коснулась формируемого в Приморье международного транспортного коридора «Приморье-2» по маршруту: Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь - Краскино - порт Зарубино - и далее морские линии.
Предполагается, что транзит грузов по данному транспортному коридору составит 85 миллионов тонн в год. Он способен обеспечить внешнюю торговлю провинции Цзилинь со странами АТР, а также морские перевозки на юг Китая.
Данный проект считают перспективным и намерены развивать обе стороны. Так, провинция готова инвестировать в строительство и реконструкцию высокоскоростной железнодорожной ветки Хуньчунь/Барабаш - Владивосток, автодорог Зарубино - Краскино - Хуньчунь, Раздольное - Хасан.
«Появление таких дорог также в разы увеличит турпоток. Например, недавно открыта скоростная железнодорожная магистраль Чанчунь - Хуньчунь. Только за один месяц число воспользовавшихся ею туристов составило миллион человек. Во время октябрьских праздников сложно было достать билеты на поезд», - отметил глава китайской делегации.
Вместе с тем озадаченность соседа Приморского края вызывает ограниченная пропускная способность действующего на госгранице с провинцией Цзилинь автомобильного пункта пропуска «Краскино» - одного из ключевых звеньев МТК «Приморье-2».
Алексей Сухов подчеркнул, что для решения данной ситуации прилагается максимум усилий - предполагается, что строительство будет завершено уже в следующем году.
Напомним, встреча официальных представителей двух регионов состоялась в городе Янъянге Республики Корея в рамках 20-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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