Свободный порт Владивосток и Китай расширяют коридор

Развитие транспортного коридора «Приморье-2» увеличит турпоток из провинции Цзилинь

Вице-губернатор Приморского края Алексей СУХОВ встретился с вице-губернатором китайской провинции Цзилинь Чжуан ЯНЬ. Турпотоки и транспортный коридор - эти сферы определили повестку дня. Стороны признали, что важным элементом двустороннего сотрудничества является туристский обмен между Приморским краем и провинцией Цзилинь, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Количество жителей провинции Цзилинь, посетивших Приморье в 2014 году, увеличилось по сравнению с 2013 годом на 44 процента. Такая же тенденция прослеживается и в этом году. Уверен, с началом реализации закона о Свободном порте, который предлагает иностранцам возможность получать визу прямо в пункте пропуска, это привлечет еще больше туристов в наш край», - подчеркнул Алексей Сухов.

Чжуан Янь согласился, что возможности взаимодействия двух регионов в этой сфере безграничны.

«Вы правильно отметили, что у нас большой потенциал развития туристического сотрудничества. Ежегодно число китайских туристов, приезжающих в Россию, увеличивается на 10-20 процентов», - добавил он.

Беседа также коснулась формируемого в Приморье международного транспортного коридора «Приморье-2» по маршруту: Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь - Краскино - порт Зарубино - и далее морские линии.

Предполагается, что транзит грузов по данному транспортному коридору составит 85 миллионов тонн в год. Он способен обеспечить внешнюю торговлю провинции Цзилинь со странами АТР, а также морские перевозки на юг Китая.

Данный проект считают перспективным и намерены развивать обе стороны. Так, провинция готова инвестировать в строительство и реконструкцию высокоскоростной железнодорожной ветки Хуньчунь/Барабаш - Владивосток, автодорог Зарубино - Краскино - Хуньчунь, Раздольное - Хасан.

«Появление таких дорог также в разы увеличит турпоток. Например, недавно открыта скоростная железнодорожная магистраль Чанчунь - Хуньчунь. Только за один месяц число воспользовавшихся ею туристов составило миллион человек. Во время октябрьских праздников сложно было достать билеты на поезд», - отметил глава китайской делегации.

Вместе с тем озадаченность соседа Приморского края вызывает ограниченная пропускная способность действующего на госгранице с провинцией Цзилинь автомобильного пункта пропуска «Краскино» - одного из ключевых звеньев МТК «Приморье-2».

Алексей Сухов подчеркнул, что для решения данной ситуации прилагается максимум усилий - предполагается, что строительство будет завершено уже в следующем году.

Напомним, встреча официальных представителей двух регионов состоялась в городе Янъянге Республики Корея в рамках 20-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.