Вперед вопреки тарифу

«Приморские электрические сети» готовы к работе в суровых условиях зимы

Такое решение вынесла специальная комиссия из представителей администрации Приморского края, Ростехнадзора, Системного оператора, МЧС и головной компании - ОАО «ДРСК», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, какие условия требовалось выполнить для сдачи экзамена на готовность, а также об удачах, задачах и проблемах филиала ДРСК - «Приморские электрические сети» - журналистам рассказал директор Сергей ЧУТЕНКО.

К ОЗП готовы

На днях филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (ПЭС) получил «паспорт готовности», свидетельствующий о том, что компания способна обеспечить в осенне-зимний период бесперебойные поставки электроэнергии потребителям, а ее персонал справится с проблемами в кратчайшие сроки.

«Условий, которые сетевая компания обязана выполнить, чтобы получить «паспорт готовности», очень много, но выполнить требуется все! - подчеркнул директор ПЭС. - В первую очередь комиссия оценивает выполнение всех видов ремонтов - капитальных и текущих, а также работ, предусмотренных годовой инвестиционной программой. Ремонтная программа текущего года нами выполнена полностью. Продолжается плановое выполнение инвестиционной программы, к 31 декабря оно завершится. Примерно 70% этих средств пойдет на техприсоединение к сетям новых заявителей.

Обязательным условием для получения «паспорта готовности» является наличие у филиала обученного персонала. Наши специалисты проходят необходимое обучение и стажировки. Кстати, анализ прошедшего зимнего периода показал, что мы не только справились со всеми проблемами аварийных отключений, но и сократили среднее время аварийного отключения потребителей на 21 минуту. Оценив все результаты проверки, комиссия констатировала, что филиал готов к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период 2015-2016 годов (ОЗП)».

Отдельно нужно отметить, что лето, когда идут основные работы по подготовке к зиме, для персонала «Приморских электрических сетей» выдалось непростым. В августе в результате наводнения в воде оказались десятки линий электропередачи, были затоплены три высоковольтные подстанции.

- После схода воды наши бригады оперативно восстановили работу отключенных подстанций, обеспечивающих электроэнергией пострадавшие Уссурийский городской округ и Ханкайский район, - говорит Сергей Чутенко. - Нареканий ни от краевых властей, ни от надзорных органов не было, что является показателем успешности нашей работы. Практически сразу после пика паводка начался Восточный экономический форум. Энергоснабжение мероприятия международного уровня обеспечивал наш филиал. Мы получили благодарственные письма от организаторов первого Восточного экономического форума, от руководства Приморского края и ДВФУ за то, что обеспечили бесперебойное электроснабжение острова Русского в дни работы форума.

От проблем не ушли

Вместе с тем филиал не ушел от проблем. Они серьезны и копились не один год. И главная проблема - снижение необходимой валовой выручки.

- На протяжении последних нескольких лет необходимая валовая выручка нашего предприятия снижается, - отмечает Сергей Чутенко. - Накопительным итогом за последние три года мы получили недофинансирование на сумму 2,5 млрд руб. Деньги должны были вернуться к нам в тарифе, но этого не произошло. В сегодняшних условиях вернуть вложенные инвестиции через тариф - трудновыполнимая задача. И это заставляет нас искать другие источники компенсации выпадающих доходов. Ими могли бы стать субсидии краевого или федерального бюджетов.

- Поднимался ли вами вопрос по субсидированию филиала на краевом и федеральном уровнях?

- Да, но бюджет края дефицитный, и нам было отказано из-за отсутствия средств. Пока не решен вопрос и по федеральным субсидиям, средства могут идти в краевой бюджет целевым образом по линии Минэнерго. Работа продолжается.

- С чем вы связываете снижение электропотребления? С уходом субъектов предпринимательства?

- Мы не видим, чтобы из края уходили заметные компании, скорее бизнес оптимизирует затраты, снижает выпуск продукции. Проблема в том, что на общем фоне снижения энергопотребления растет составляющая населения. Рост потребления населения с точки зрения бизнеса не дает ни нашей компании, ни экономике края почти ничего. Как известно, тарифы на электроэнергию для населения занижены, и сетевая составляющая в них практически равна нулю.

За 9 месяцев 2015 года электропотребление населения выросло на 4% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. За 9 месяцев 2015 года электропотребление группы промышленных потребителей снизилось на 5,5% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

- Оценивали ли вы прирост потребления электроэнергии в будущем за счет территорий опережающего развития?

- Финансирование строительства сетевой инфраструктуры будет обеспечено федеральным и краевым бюджетами согласно договорам присоединения. Резиденты ТОР «Надеждинская» будут присоединены напрямую к федеральным сетям ФСК напряжением 220 кВ, т. е. минуя нашу компанию. Мы владеем сетями 110 кВ и ниже. Резиденты ТОР «Михайловская» запрашивают у нас мощность около 50 МВт. Но проблема в том, что заявленное потребление не всегда потом востребовано, поэтому сейчас невозможно делать прогнозы.

- Законодательством определен перечень льготных потребителей, с которых взимается символическая плата за техприсоединение. Как вы справляетесь с этой проблемой?

- Фактически все затраты на присоединение новых потребителей возлагаются на сетевую компанию, и они достаточно высоки. Спрос на присоединение к нашим сетям не падает, он растет. Мы приветствуем новых потребителей, но из общего числа тех, для кого мы строим электросетевую инфраструктуру, примерно 30-40% после заключения договора не присоединяется. Т. е. мы несем затраты на строительство и затем на обслуживание неработающих подстанций. Львиная доля таких заявителей - частные домовладения. Эта проблема касается всех сетевых компаний России.

Досье "Золотого Рога": По данным на 1 октября 2015 года, филиал «ПЭС» имеет 2 709 договоров, по которым сетевая организация выполнила свои обязательства перед заявителями по техническому присоединению, а заявитель так и остался не готов к подключению.

Перегрузка нарастает

Директор приморского филиала ДРСК напомнил еще об одной проблеме, которая является тормозом для социально-экономического развития самой населенной - южной - части Приморского края. Это рост перегруженных центров питания. Самый большой прирост закрытых центров питания был зафиксирован в прошлом году, пика нагрузок достигли еще 22 подстанции. Всего их в крае насчитывается 111.

Но на этом фоне есть и позитивное событие: «Приморские электрические сети» во Владивостоке завершили реконструкцию подстанции «А». Подстанция была построена еще в 1934 году, ее реконструкция велась с 2013 года, стоимость работ составила 97 млн руб. Подстанция «А» - четвертая подстанция, модернизированная в рамках технологического присоединения новой газотурбинной ТЭЦ «Восточная». В дополнение к этому построены кабельные линии напряжением 110 кВ, затраты на которые составили еще примерно 250 млн руб. Благодаря завершению этого инвестиционного проекта ГТУ ТЭЦ «Восточная» сможет выдавать в городскую сеть краевого центра дополнительные 140 МВт.

Электрификация продолжается

Несмотря на сокращение инвестиционной программы этого года, «Приморские электросети» продолжали строить новые линии и электрифицировать отдаленные поселки Приморского края. В апреле было завершено строительство и введена в эксплуатацию ЛЭП 10 кВ Сокольчи - Глазковка в Лазовском районе. Она обеспечила централизованное электроснабжение села Глазковка, где до сих пор электричество вырабатывалось за счет дизельного генератора. Затраты компании составили около 30 млн руб.

Благодаря завершению реконструкции сетей с. Тигровый Партизанского района, которая велась с 2013 года, у новых потребителей появилась возможность подключения к электроснабжению. Стоимость проекта составила около 10 млн руб.