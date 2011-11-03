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Из спецморнефтепорта «Козьмино» экспортировано более 80% годового объема нефти
Из спецморнефтепота «Козьмино» – конечной точки трубопроводной системы ВСТО – по итогам девяти месяцев 2011 года отправлено на экспорт в страны АТР 12,7 млн тонн нефти, что составило более 80% от планируемого объема отгрузки в текущем году.
1,2 млн тонн нефти отправлено из восточного терминала Транснефти по итогам октября. На протяжении летних месяцев и в сентябре формировалось и отправлялось по 13 партий нефти, в августе – 14. Каждой партии соответствует объем, равный 100 тыс. тонн экспортного сырья.
С начала 2011 года наибольший объем нефти отправлен в направлении США (3,6 млн тонн), вторую позицию занимает Япония (2,5 млн тонн), затем идут Китай (1,9 млн тонн), Южная Корея (1,5 млн тонн) и Филиппины (1,2 млн тонн). Меньшие доли имеют Тайланд (0,9 млн тонн), Сингапур (0,6 млн тонн), Индонезия (0,2 млн тонн), Индия и Перу (по 0,1 млн тонн каждая).
Подобное распределение объемов экспорта наметилось уже по итогам первого полугодия. Хотя наибольшее количество нефти с момента ввода в эксплуатацию по ноябрь этого года из спецморнефтепорта ушло в Японию (7,2 млн тонн) и только потом в США (6 млн тонн), Южную Корею (5,8 млн тонн) и Китай (3,2 млн тонн).
В ноябре и, по предварительному графику, в декабре планируется обработать соответственно 12 и 14 танкеров – а это 1,2 и 1,4 млн тонн. Сейчас у причала спецморнефтепорта «Козьмино» под погрузкой партии в 100 тыс. тонн находится танкер Phoenix Admiral. Планомерная работа и стабильная отгрузка позволят, по предварительным данным, выполнить годовой план в точности, как в 2010 году, то есть в размере 15,3 млн тонн нефти.
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