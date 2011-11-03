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ОАО «Восточный Порт» подвел итоги грузооборота за 9 месяцев

03 Ноября 2011, 23:45 | Приморье

Согласно оперативным данным дирекции по производству ОАО «Восточный Порт», за десять месяцев 2011 года компанией было обработано 13 958,4 тыс. тонн грузов. По отношению к аналогичному периоду 2010 года грузооборот составил 112%.

В октябре этого года через комплексы ОАО «Восточный Порт» прошел 1293,0 тыс. тонн грузов, по отношению к октябрю прошлого года грузооборот составил 89%. Специализированный Угольный комплекс (ППК-3) за десять месяцев обработал 11423,7 тыс. тонн угля. Уровень соотношения грузооборота к аналогичному периоду 2010 года составил 113%. В октябре комплекс обработал 1 077,4 тыс. тонн угольной продукции, в сравнении с октябрем прошлого года грузооборот составил 91%.

Универсальный производственно-перегрузочный комплекс (ППК-1) за десять месяцев этого года обработал 2 534,6 тыс. тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года грузооборот составил 107%. В октябре ППК-1 обработал 215,7 тыс. тонн грузов. Уровень соотношения грузооборота к октябрю 2010 года составил 80%.

Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кузбасса. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 95% от всего грузооборота компании, 2,5% приходится на каботажный уголь и около 2,5% на прочие грузы. В структуру ОАО «Восточный Порт» входит Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает почти 98,9%. Мощность перевалки -14 млн т. в год. Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля. Мощность составляет 3 млн т. в год. В активах компании собственный Портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс. т.

Автор: Пресс-служба ОАО "Восточный Порт"
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