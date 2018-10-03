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Аквакультуре прописали ветнадзор

03 Октября 2018, 18:20 | Приморье

Минсельхозом РФ разработаны ветеринарные правила содержания объектов аквакультуры. Проекты приказа ведомства «Об утверждении ветеринарных правил содержания объектов аквакультуры в целях их разведения, воспроизводства, выращивания и реализации» и самих правил размещены на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время в РФ нет ветеринарных правил для объектов аквакультуры. Они разработаны для обеспечения рационального развития рыбоводства, повышения его производительности, эпизоотического благополучия и эпизоотической безопасности аквакультуры и направлены на необходимость предотвращения распространения заразных болезней рыбы и других объектов аквакультуры, уточняется в уведомлении о разработке правил.

Проект правил, в частности, предусматривает, что объекты аквакультуры подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии. Гидрохимические показатели качества воды в аквакультурных хозяйствах должны соответствовать физиологическим потребностям выращиваемых объектов по основным параметрам (температура, прозрачность, взвешенные вещества, водородный показатель и др.). Для воспроизводства объектов аквакультуры допускаются клинически здоровые, без внешних повреждений производители собственного воспроизводства либо поступившие из других хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие мест происхождения объектов аквакультуры по заразным болезням животных.

Правила также допускают применение лекарственных средств и ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней рыб, вакцинацию и обработку объектов аквакультуры против заразных, в том числе особо опасных, болезней с учетом эпизоотической обстановки в регионе. Эпизоотологическое обследование хозяйств прудовой и индустриальной аквакультуры специалистами госветслужбы должно проводиться в начале и в конце производственного цикла, а также при подозрении на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ветнадзор  аквакультура 



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