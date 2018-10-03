Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аквакультуре прописали ветнадзор
Минсельхозом РФ разработаны ветеринарные правила содержания объектов аквакультуры. Проекты приказа ведомства «Об утверждении ветеринарных правил содержания объектов аквакультуры в целях их разведения, воспроизводства, выращивания и реализации» и самих правил размещены на сайте regulation.gov.ru.
В настоящее время в РФ нет ветеринарных правил для объектов аквакультуры. Они разработаны для обеспечения рационального развития рыбоводства, повышения его производительности, эпизоотического благополучия и эпизоотической безопасности аквакультуры и направлены на необходимость предотвращения распространения заразных болезней рыбы и других объектов аквакультуры, уточняется в уведомлении о разработке правил.
Проект правил, в частности, предусматривает, что объекты аквакультуры подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии. Гидрохимические показатели качества воды в аквакультурных хозяйствах должны соответствовать физиологическим потребностям выращиваемых объектов по основным параметрам (температура, прозрачность, взвешенные вещества, водородный показатель и др.). Для воспроизводства объектов аквакультуры допускаются клинически здоровые, без внешних повреждений производители собственного воспроизводства либо поступившие из других хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие мест происхождения объектов аквакультуры по заразным болезням животных.
Правила также допускают применение лекарственных средств и ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней рыб, вакцинацию и обработку объектов аквакультуры против заразных, в том числе особо опасных, болезней с учетом эпизоотической обстановки в регионе. Эпизоотологическое обследование хозяйств прудовой и индустриальной аквакультуры специалистами госветслужбы должно проводиться в начале и в конце производственного цикла, а также при подозрении на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных.
Новости тематики
- Аквакультуре прописали ветнадзор
- Рыбный ВЭФ
- В Приморье открыли новый "стильный" цех по производству сушено-вяленой рыбы и пресервов
- 376 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья
- Рыбаки Приморья "ныряют" в глубоководные перспективы
- Во Владивостоке на Международном конгрессе рыбаков соберутся более 450 участников
- Отраслевой форум
- Крабовая ловушка
- Гребешкам привьют китайский юань
- Корпорация Wenlian Aquaculture задумалась о разведении семги в Приморье
Новости раздела
- Аквакультуре прописали ветнадзор
- Дикорастущий бизнес
- "Газпром" ждет в гости и на работу
- "Морские огороды" подсадят на мобильный интернет
- World Class - масштабная перезагрузка
- Этой ярмарки прайсы…
- Терпение энергетиков закончилось
- Чукотка обскакала Приморье по инвестициям
- Ловись, рыбка, без разницы какая!
- РРПК готовит новые рабочие места
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий