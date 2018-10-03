Дикорастущий бизнес

В описании к новому законопроекту есть слова про возрождение заготконтор, но никак не прописано, каким образом

На днях в Госдуму был внесен законопроект о возрождении заготовительных контор. «Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, учитывая, что для многих деревень это порой единственный источник заработка», - пояснил его инициатор, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ.

В статье 217 Налогового кодекса РФ уже прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собирают россияне, не подлежит налогообложению.

«Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие. Из-за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать, но одновременно потеряла и страна. Сегодня мы используем всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растет. Наши ягоды и грибы - лучшие в мире. Это не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ», - сказал Николай Николаев.

Поредевшая сеть

В 90-е в стране существовало более 18 тыс. заготовительных контор ягод, грибов и орехов, когда приняли Лесной кодекс, их осталось всего 715, отмечено в пресс-релизе. В Приморском крае сегодня действуют буквально единичные приемные пункты. Даже в Приморском крайпотребсоюзе смогли назвать только два работающих райзаготохотпрома – Чугуевский и Яковлевский. Это остатки былой сети заготовительных контор. Впрочем, по словам председателя правления Надежды ТРЕГУБ, закуп продукции у населения осуществляется сегодня и через магазины крайпотребсоюза, работающие в селах. Но к дикоросам это если и имеет отношение, то совсем небольшое. В основном они принимают продукцию, произведенную в ЛПХ.

Тем не менее, потребкооперации сегодня удается заготавливать при помощи населения некоторый объем дикоросов. В этом году уже заготовлено 5 тонн меда, 5,5 тонн лекарственно-технического сырья, 70 тонн папоротника и других продуктов. Это, конечно, не много, считает Надежда Трегуб, но объемы сбора даров тайги, по ее словам, ограничены возможностями реализации этой продукции.

«Мы не имеем права за пределы края вывозить продукцию. Это право имеют те, кто взял участки леса в аренду. И мы если осуществляем этот вывоз, то только через посредника, который имеет лицензию. А у нас в крае только одна компания имеет такую лицензию», - пояснила она Деловой газете «Золотой Рог».

Аренда начинает приносить деньги

Дары приморского леса популярны не только у местного потребителя. Элеутерококк, лимонник, калина, голубика, грибы, березовый сок, чага пользуются спросом и у иностранного покупателя. Но наиболее востребованным из лесных продуктов является орех. Именно он, в первую очередь, привлекает наибольшее число скупщиков в приморские села, где сбор этих продуктов является одним из основных источников средств существования. И именно с этим продуктом связаны теневые потоки денег, в том числе - незаконный вывоз его в Китай.

Собственно, поэтому эта законодательная инициатива нашла такой большой отклик среди легально действующих на рынке компаний, работающих с продуктами леса. Эти компании в основном закупают их у населения, обеспечивая таким образом сезонную занятость. Их прямыми конкурентами являются нелегальные китайские скупщики. Бюджет, естественно, от абсолютно теневой торговли с китайцами не получает ни копейки. «Нужно усилить борьбу с контрабандой. У нас по фиктивным документам, по левым лицензиям различным, казахстанским, например, вывозят орех, или под видом сибирского ореха и т.д. Нужно на границе строже контролировать эти потоки», - считает директор ООО «Производственно-заготовительная база» Алексей КАРАСЕВ.

На этом фоне депутаты Законодательного собрания Приморского края в феврале этого года приняли закон, который довольно жестко ограничивает сроки сбора кедрового ореха для собственных нужд населения - с 1 октября по 15 ноября. Это решение, вероятно, не в пользу тех компаний, которые ориентированы на закуп этой продукции у жителей сел. Но законодатели края рассчитывают, что оно будет способствовать смягчению проблемы варварского сбора дикоросов, наносящего огромный вред деревьям. Ведь известно, что пожароопасный период в лесу совпадает по времени с периодом активного сбора дикоросов.

Не в лучшем положении от этих перемен, вероятно, окажутся и китайские скупщики лесных продуктов. Тем более, в этом же году в крае стали проводиться аукционы, предоставляющие право на заключение договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных продуктов. Розданные арендаторам участки получают реального заинтересованного контролера над всем, что происходит в лесу. Да и бюджет получит от этого определенный доход. Уже первый аукцион в Красноармейском районе показал, что ежегодно бюджет только от аренды одного лесного участка будет получать 4,8 млн рублей. А от 4 участков в Лазовском районе доход в виде арендной платы будет приносить бюджету края ежегодно 32 млн рублей.

- Наша компания будет заниматься сбором ореха и переработкой его на территории Приморского края, - говорит один из победителей аукциона, генеральный директор ООО КА «Скиф» Григорий ФИЩУК. – Мы в ближайшее время рассчитываем стать резидентами Свободного порта Владивосток с вновь создаваемым перерабатывающим предприятием. На данный момент идут работы по проектированию лесного участка, которые займут 12 месяцев, и по их завершении мы сможем говорить конкретно, какие дикоросы можно собирать с этого участка и в каких объемах. Сейчас мы изучаем рынок. Основными покупателями, как и прежде, будут китайцы. Мы планируем зайти в переработку на тех территориях, где расположены арендованные участки, потому что это деревни, как правило, заброшенные. И их основной доход обеспечивает лес. Но запустить в лес народ без курирования - это приводит к пожарам. А нам нести ответственность за этот участок. Поэтому мы будем свои бригады создавать. Тем более, у нас как арендаторов такого жесткого ограничения по времени сбора нет, мы можем собирать дары леса с октября по апрель следующего года.

Неоднозначные оценки

Определенные ожидания в выравнивании ситуации связаны с новым законопроектом, которому еще предстоит пройти все чтения в Госдуме и обрести окончательный вид. Но сейчас, по ее мнению, закон, представленный в общем виде, пытается легализовать скупку у местного населения добытых им ресурсов, не определяя формы использования лесов для этих целей.

- Таким образом, закон вносит еще больше неразберихи – то ли гражданам разрешается на территории аренды заготавливать (добывать ресурсы), а предпринимателям - у них скупать, то ли арендатору можно привлекать граждан и скупать, - считает Оксана Ли - В описании к законопроекту есть слова про возрождение заготконтор, но никак не прописано, каким образом. Так как отсутствует какая-либо часть по наделению правами на использование лесов при добыче ресурсов, то можно предположить, что целью законопроекта является легализация (при их заготовке с дальнейшей продажей) так называемых собственных нужд граждан. Но и эта легализация под вопросом, так как в законопроекте говорится о закупе продукта при использовании лесов, чем пребывание граждан с целью осуществления их собственных нужд не является. Не определено, будут ли какие-либо платежи от использования лесов, соответственно, доходы в казну от использования этих лесных ресурсов представляются сомнительными. Такая легализация наверняка приведет к разрушению системы арендных отношений, отказам от аренд, так как появится простой и, видимо, бесплатный способ получения ресурсов без ограничений. Один из ожидаемых результатов – более легкий доступ китайских скупщиков к ресурсам из-за отсутствия каких-либо ограничений.

В то же время Григорий Фищук надеется решить проблему нелегальных скупок этих ресурсов китайцами через краевую ассоциацию арендаторов лесов, которая сейчас создается теми участниками прошедших торгов, которые выиграли аукционы.

- У нас тут наводнено иностранцами, китайцы все скупают незаконно. Люди, не зная законодательства, идут в лес, заготавливают. У нас законодатель определил срок для заготовок гражданами для собственных нужд, но не определил объем. По сути воровство идет либо у государства на свободных зонах, либо у нас, то есть тех, кто платит за эти арендованные участки. Здесь свои интересы может отстаивать только ассоциация, проводить какие-то мероприятия с правоохранительными органами и пресекать скупку саму. Ассоциация может повлиять на эту ситуацию сильнее, чем один бизнесмен. Мы же бюджет пополняем. Поэтому тут однозначно должно быть все упорядочено.

ОДНАКО

Собственник цеха по производству сладостей из орехов Оксана Ли считает, что дорогостоящая аренда леса делает нерентабельным переработку даров леса. Ведь помимо аренды компании платят еще и налоги. Именно поэтому, имея готовое производство, свою нишу на рынке, своего покупателя, она не смогла в аукционе дойти до конца и получить участок в аренду. Стоимость участка в ходе торгов вышла на запредельно высокий для такого производства уровень. Тем более, ограничение времени сбора для населения наряду с раздачей леса в аренду могут подорвать сырьевую базу подобного производства.

На фото: Собирателям дикоросов обещают полную легализацию.

Фото из архива