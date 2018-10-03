"Газпром" ждет в гости и на работу

Дети из Уссурийска узнали, как организована производственная деятельность Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск»

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск» продолжаются мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Компания регулярно проводит экскурсии для студентов и школьников на свои объекты, во время которых ребятам рассказывают о вопросах экологии и энергосбережения. На днях с экскурсией на базе Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» побывали воспитанники детского дома из Уссурийска.

В гостях на предприятии около 20 мальчишек и девчонок побывали в четверг, 20 сентября. Сначала ребята прошли обязательный инструктаж по безопасности. Им продемонстрировали фильм, который в доступной форме рассказал о работе производственного объекта и правилах его посещения. А затем дети пообщались непосредственно с сотрудниками Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск». Так, председатель профкома предприятия Роман ТКАЧУК рассказал о работе первичной профсоюзной организации.

­ Наша профсоюзная организация очень большая ­ членство в ней 100­процентное. Каждый наш сотрудник ведет активный образ жизни, проявляет себя в общественной деятельности, спорте и культуре, ­отметил Роман Ткачук.

В свою очередь, специалист медицинской службы Приморского филиала Александр РОЗГОН рассказал о мерах, предпринимаемых для предотвращения производственного травматизма. Кроме того, детей с помощью специального манекена научили приемам оказания неотложной медицинской помощи, а по сути ­ спасения жизни. Также ребятам показали спортивный зал, где сотрудники Приморского ЛПУМГ могут заниматься укреплением своего здоровья ­ для этого предусмотрено специальное время в обеденный перерыв и по окончании рабочего дня. Добавим, что ежегодно Приморский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» принимает участие в зимней и летней Спартакиаде, где соревнуются представители других филиалов Дальнего Востока и Сибири. Несмотря на то, что история филиала насчитывает менее 10 лет, спортивные награды, завоеванные его сотрудниками на корпоративных, городских и иных соревнованиях, едва помещаются на специальных стендах.





Рассказали воспитанникам детского дома и о производственной деятельности филиала. Неподдельный интерес у детей вызвало посещение комнаты с макетами производственных объектов и техники Приморского филиала ­ все эти макеты были созданы сотрудником филиала Степаном КЛИМАЩУКОМ. Кроме того, во время экскурсии по территории дети узнали о том, какую роль «Газпром трансгаз Томск» играет в реализации Восточной газовой программы, цель которой ­ создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. А также о том, как приход газа в Приморье уже изменил жизнь людей. Более пяти лет «голубое топливо» стабильно подается на объекты энергетики Владивостока, благодаря чему было достигнуто существенное сокращение вредных выбросов в атмосферу, вследствие чего улучшилась экологическая ситуация в городе. Сейчас к переводу на газ готовятся котельные в Уссурийске, Находке, Дальнереченске, Спасске­Дальнем.

Особое внимание уделяется экологической безопасности производства.

­ На территории базы имеются очистные сооружения хозяйственно­бытовых и поверхностных стоков, в результате смешанные очищенные стоки после аналитического контроля в соответствии с нормативными требованиями поступают в реку Комаровка, ­ подчеркнула инженер­ эколог Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Лариса ТИТКОВА.

Она добавила, что сотрудники Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» постоянно участвуют в экологических акциях, таких как Всероссийские субботники «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России», где очищают водоохранные зоны рек Комаровка и Большая Уссурка, высаживают деревья. Третий год помогают дендрарию «Горнотаежная станции им. В.Л. Комарова» ДВО РАН ­ чистят территории от старых деревьев, а весной высаживают краснокнижные растения. В этом году была заложена «Аллея газовиков».

Кстати, «уголки природы» есть и на территории предприятия ­ это клумбы, беседки, и даже небольшой фонтан. Хорошо принялись сакуры, высаженные во время визита японской профсоюзной делегаци в знак дружбы и в честь Года экологии в 2017 году.

­ Мы приезжаем на объект ПАО «Газпром» уже не первый раз. Это наша третья поездка. Сотрудники очень познавательно дают информацию. Дети в восторге! Некоторые выразили желание работать на этом предприятии, ведь сейчас они как раз уделяют много внимания выбору профессии. Мы очень благодарны Газпрому за поддержку нашего учреждения и очень довольны нашим сотрудничеством, ­ говорит Элина ЗАБАТУРИНА, воспитатель Центра содействия семейному устройству города Уссурийска.

­ 2018 год объявлен ПАО «Газпром» Годом качества. Во всех дочерних обществах и филиалах компании проводятся мероприятия, которые рассказывают о нашей деятельности в области контроля качества. Сегодняшняя экскурсия ­ одно из таких мероприятий. Мы всегда ждем детей на экскурсию, а в будущем готовы принять на работу тех, кому интересна профессия газовика, ­ подчеркнул заместитель директора Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Роман МОЖАРОВСКИЙ.

Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром трансгаз Томск» ­100­-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания обеспечивает эксплуатацию более 9,5 тысяч км магистральных газо­ и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 20 млрд кубометров. Численность персонала составляет более 8 тысяч человек.