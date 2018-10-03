"Морские огороды" подсадят на мобильный интернет

Tele2 готова заняться технологическим развитием акватории Приморья

ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) первым из телекомоператоров России попробует заняться цифровизацией такой специфичной отрасли, как аквакультура. Компания, известная тем, что играет «по другим правилам», планирует отработать пилотный проект сразу на нескольких морских фермах в заливе Петра Великого в Приморском крае. По мнению участников рынка, отрасль, главной проблемой которой является браконьерство, еще не созрела для столь революционных технологий.

«Для нас аквакультура - это абсолютно новая тема, - говорит гендиректор Tele2 Сергей ЭМДИН. - Мы ее начали изучать и увидели большой очень GAP – разрыв между тем, как эти фермы функционируют и развиваются за границей, и как у нас в России. Понятно, что в России это довольно новая отрасль, хотя она развивается с 60-х годов, но, видимо, не очень продуктивно и динамично. Есть очень много административно-правовых проблем с получением квот, оформлением документов и так далее. В этом мы (Tele2) вряд ли сможем помочь, как компания. Есть второе отличие рынка – это нулевой уровень проникновения цифровизации именно в технологический процесс. В России, и в Приморье в том числе, сегодня процессом управляет человек, без помощи датчиков и других аналитических движков. За рубежом все давно уже переведено на высокий технологический уровень».

Г-н Эмдин приводит в пример стандартную ферму в Японии или Вьетнаме, акватория которой оснащена всевозможными надводными и подводными датчиками, которые помогают бороться с кражами, фиксируют прирост ресурсов, ведут учет солености воды, температуры и других показателей, которые важны именно для этого хозяйства. Все это анализируется компьютером и по мобильным сетям передается в центр.

В России о подобных технологиях никто пока даже не думал. В том числе, из-за низкого уровня охвата морской территории мобильным интернетом.

«Мы видим очень большой потенциал в этом направлении. Цифровые сервисы позволяют, с одной стороны, повышать продуктивность технологического процесса, с другой - снижают риски потери продукции из-за резких климатических изменений или болезней, исключается человеческий фактор, который зачастую наносит больше ущерба, чем природные явления. Фактически компьютер, получая огромное количество данных, подсказывает людям, как лучше этой фермой управлять», - говорит глава Tele2.

По его словам, участники рынка, с которыми общались на полях IV Восточного экономического форума представители оператора, по разному представляют понятие «цифровизация».

«Мы видим, что на сегодняшний день эта тема реально не в фокусе. Потому что даже на сессии форума, когда мы говорили о цифровизации, представители отрасли не совсем понимали, что мы имеем в виду. Для них это прежде всего цифровой документооборот для получения квот и оформления документов. То, что отрасль сегодня называет цифровизацией», - говорит Сергей Эмдин.

По его словам, Tele2 готова заняться технологическим развитием «морских огородов» даже сейчас.

«Главное – чтобы был спрос. Мы не можем прийти без приглашения и что-то внедрять. Несколько предпринимателей, которые этим занимаются, подошли к нам после сессии на ВЭФЕ и сказали, что им это интересно. Поэтому мы в ближайшее время попытаемся этот диалог с форума перевести в конкретное русло. Отмечу, что зачастую акватории этих ферм плохо покрыты мобильным интернетом, поэтому здесь мы предлагаем применить не традиционную связь, а связь на низких частотах, так называемую технологию LTE-450. Это позволяет экономично покрывать более широкие пространства, что принципиально важно в случае с морской акваторией. А с учетом того, что, в основном, там общение будет не между людьми, а между датчиками, трафик будет очень небольшой. Поэтому нам не нужны будут высокие скорости (интернета). Посмотрим. Если интерес будет – мы можем довольно быстро развернуть сеть».

Владелец одной из морских ферм в Приморье скептически относится к цифровизации проекта. «Рынок сегодня не структурирован – нет больших игроков, закрывающих громадные площади. Каждый сегодня по факту работает на себя, и он не будет индивидуально вкладываться в новые сервисы. Предполагается, что это возьмет на себя оператор, но ему в итоге тоже нужно отбить вложения. Кто оценит выгоду на практике?», - говорит представитель отрасли.

Одной из точек приложения новых технологий может стать кластер по производству продукции марикультуры, который планируется создать в Приморье.

«Большую ставку (в развитии аквакультуры) мы делаем на промышленное выращивание морепродуктов, в первую очередь на Дальнем Востоке. Планируем, что к 2030 году в России будут производиться 100 тыс. тонн гребешка, мидий, устриц и другой продукции. Для этого необходимо в перспективе следующих пяти лет создать в Приморье полноценный марикультурный кластер», - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ в кулуарах второго Международного рыбопромышленного форума в пятницу в Санкт-Петербурге.

Министр пояснил, что одной из базовых составляющих кластера станет научно-производственный центр по созданию технологий аквакультуры во Владивостоке, который будет открыт уже к концу этого года.

«В проекте стратегии развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, который сейчас проходит межведомственное согласование, предусмотрено увеличение производства товарной аквакультуры к 2030 году практически в три раза - до 600 тыс. тонн и выше», - отметил г-н Патрушев.

По его словам, предстоит решать и другие задачи, в первую очередь - развитие производства кормов, оборудования и посадочного материала.

«Компаниям необходимо внедрять передовые технологии выращивания, транспортировки и хранения продукции. Государство готово помочь софинансированием и соответствующей настройкой нормативной базы», - сказал министр.

Отметим, что в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в РФ за 2017 год говорится, что конкуренция на данный момент полностью отсутствует в аквакультуре, что является следствием неразвитости этой отрасли.

«Развитие здесь конкуренции может быть достигнуто за счет предоставления рыбоводных участков путем проведения аукционов в электронной форме на электронных площадках, функционирующих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - считают в ФАС.

Свое веское слово в развитии до сих пор полулегального бизнеса готовится сказать Китай. Так, корпорация Dalian Wenlian Aquaculture готова выделить солидный объем инвестиций в аквакультуру на Дальнем Востоке России.

«Мы готовы вложить 4 млрд юаней (около 40,7 млрд рублей) в аквакультуру России, переключиться с Северной Америки на Россию», - заявил президент компании ЦЮ Гонань на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Dalian Wenlian Aquaculture планирует инвестировать 5 млрд рублей в производство и переработку аквакультуры на Дальнем Востоке. Компания 30 лет занимается выращиванием, переработкой и реализацией объектов аквакультуры (морской гребешок, морской огурец, морской еж и т.д.) как для внутреннего рынка Китая, так и для экспорта. Годовой оборот группы превышает $500 млн, объем выращиваемой морской аквакультуры - более 300 тыс. тонн в год.

В этом году ее российская «дочка» ООО «ВенЛян-Аквакультура» подала заявку на освоение новых рыбоводных участков площадью 900 га. В дальнейшем Dalian Wenlian Aquaculture собирается дополнительно ввести в оборот рыбоводные участки площадью 4 тыс. га, а также построить завод по переработке мощностью 40 тыс. тонн морепродуктов в год.

ООО «ВенЛян-Аквакультура» зарегистрировано во Владивостоке в декабре 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Учредителями компании являются китайский предприниматель ЦЮ Лайчжун (55%) и россиянин Дмитрий МИНТЮК (45%), он же гендиректор и учредитель ООО «Перга-Групп» (Москва). В свою очередь, Цю Лайчжун является владельцем ООО «Восточные морские продукты», а также гендиректором и совладельцем (48%) ООО «Биобанк» (оба - с.Веселый Яр Ольгинского района Приморского края). Еще 20% «Биобанка» принадлежит другому китайскому предпринимателю – ЛЮ Феньшаню, 11,2% - гендиректору ООО «Восточные морские продукты» Александру КОЛЕСНИКОВУ.

На фото: Приморский гребешок хочет расти в цивилизованной среде.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.