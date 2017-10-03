Находкинский рыбный порт уходит в офшор

Следы собственников одного из ключевых предприятий Находки выводят на Британские Виргинские острова

Собственники АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка), среди которых присутствует хабаровское АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ), пока не смогли договориться с китайскими инвесторами. Контроль над портом в ближайшее время перейдет к московскому ООО «Центраст», единственным собственником которого является офшорная компания Glazore business services limited, зарегистрированная в трасте Totalserve Trust Company Limited на Британских Виргинских островах.

При этом ни о каком «украинском следе», как поспешил сообщить ряд СМИ, речи не идет. Контроль над приморских портом сохраняет ДВТГ.

На прошлой неделе совет директоров НМРП принял решение досрочно сменить генерального директора. С 30 сентября прекращены полномочия Дениса ГЛАДКОВА, возглавлявшего стивидора с октября 2014 года. Его сменщиком стал гендиректор ООО «Стивидорная компания «Терминал» Евгений МОСИН, контракт с которым заключен сроком на один год (по 29 сентября 2018 года включительно).

К смене директора у НМРП может появиться контролирующий акционер – вместо АО «ДВТГ» и еще одного хабаровского ООО «Транслэнд», в настоящее время владеющих соответственно 39,1015% и 19,8699% акций стивидора, на авансцену готовится выйти ООО «Центраст», владеющая 99,1% доле ООО «Стивидорная компания «Терминал» (зарегистрировано в марте 2012 года в Находке).

Ранее совет директоров НМРП принял решение о размещении допэмиссии объемом 190,5 млн рублей (4 млн 762,901 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 рублей) по закрытой подписке в пользу ООО «Стивидорная компания «Терминал» по цене 48,54 рубля за бумагу.

В настоящее время уставный капитал АО «НМРП» равен 63 млн 667,56 тыс. рублей. В случае полного размещения допэмиссии он вырастет в 4 раза - до 254 млн 183,6 тыс. рублей. А основным акционером стивидора станет «Центраст», которая напрямую и через «СК «Терминал» будет владеть более 75% акций НМРП.

Отметим, что управляющей компанией ООО «Центраст» является ООО «Вектор» (Москва), не имеющая отношения к стивидорному бизнесу.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": АО «Находкинский морской рыбный порт» - самый южный порт России. Техническое оснащение порта позволяет ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов общим весом от 100 до 6 тонн. Причальный фронт включает 9 причалов общей длиной 1 271,8 метров. Все причалы универсальны и позволяют перерабатывать различную номенклатуру груза. Три причала, арендованные, специально реконструированы для работы с контейнерами, оборудованием, тяжеловесами и т.п. Глубины у причалов порта колеблются от 9,95 до 11,60 метров, что позволяет производить обработку судов дедвейтом до 18 тыс. тонн.

«Находкинский морской рыбный порт» изначально был спроектирован и построен как специализированное предприятие для выполнения грузовых операций по выгрузке с транспортных судов рыбопродукции и отправке ее железнодорожными вагонами в районы потребления, а также по обеспечению промыслового флота техническим снабжением. Поэтому вся технологическая цепь – портальные краны, автопогрузчики и т.п. обеспечивалась техникой грузоподъемностью от 16 до 6 тонн.

После 1990 года грузооборот по рыбопродукции и техническим грузам составлял порядка 1,2 млн тонн в год, но резко пошел на убыль из-за увеличения отгрузки рыбопродукции с районов промысла на экспорт, и сегодня составляет только 4,6% от общего грузооборота порта.

На этом фоне собственниками порта было принято решение по реконструкции порта под переработку контейнеров. В рамках первый этап в 2012 году был построен контейнерный терминал. С этой целью была снесена часть складских помещений причалах и тыловой части территории порта, приобретена соответствующая перегрузочная техника. Следующий этап реконструкции – снос ряда помещений для устройства площадок под переработку генеральных грузов, а также приобретения соответствующей техники.

«На дальнейшую реконструкцию порта требуются значительные финансовые вложения за счет собственных средств, но более значительная часть – за счет кредитов. На сегодня площадки на контейнерном терминале подготовлены, приобретена и используется техника», - отмечает стивидор.

В 2016 году НМРП резко увеличил перевалку с 140,2 тыс. тонн в 2015 году до 499,442 тыс. тонн. При этом приоритетными грузами стали грузы в биг-бегах (66,3% от общего объема грузооборота), металлолом и металлы.

Дальнейшие планы развития собственники НМРП связывают с азиатским бизнесом. Так, японские частные компании интересуются возможностью строительства вблизи порта объектов рыбопереработки.

Представители ДВТГ, японские частные компании, НМРП и представители власти в августе провели заседание «круглого стола», на котором обсудили российско-японское сотрудничество в сфере холодной цепочки поставок.

«Презентация НМРП и проекта его развития вызвала интерес (у японской стороны – «ЗР») в части строительства холодильника и возможности размещения рыбоперерабатывающих предприятий в тыловых зонах порта», - отмечает ДВТГ.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": «Дальневосточная транспортная группа» работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров.

Кроме того, ДВТГ и представительство провинции Кенгидо (Южная Корея) заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать логистическую цепочку хранения и дистрибуции рыбы.

В соответствии с условиями соглашения, стороны намерены привлекать инвестиции в развитие объектов транспорта, в том числе в АО «НМРП» и контейнерные терминалы ДВТГ в Тучково и Забайкальске, говорится в сообщении компании.

В частности, сотрудничество по доставке дальневосточной рыбы до российских потребителей предполагает строительство современных холодильно-морозильных складов, организацию рефрижераторных контейнерных поездов, создание комплексной транспортно-логистической и оптово-распределительной системы по добыче, хранению и продвижению рыбной продукции на внутрироссийский рынок.

Но куда большего собственники порта ожидают от китайского бизнеса. В сентябре прошлого года на площадке II Востчоного экономического форума ОАО «НМРП», АО «Корпорация порт Далянь» (Dalian Port Corporation Ltd, Китай) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве в продвижении и реализации проекта по расширению мощностей российского порта.

Сотрудничество китайского и российского портов началось в 2014 году, а в апреле 2015 года в Даляне был подписан соответствующий меморандум.

Согласно заявке стивидора, размещенной на сайте КРДВ, компания гарантирует инвестиции в проект объемом 3,012 млрд рублей. Срок реализации проекта составляет 3 года, срок окупаемости - 8,5 года.