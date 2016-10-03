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Приморский край возглавил рейтинг самых привлекательных для инвестиций регионов России

03 Октября 2016, 14:33 | Приморье

Приморский край по итогам августа возглавил рейтинг лучших регионов России по инвестиционной привлекательности. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Эксперты отмечают, что успех Приморья в августовском рейтинге связан с сообщениями Губернатора края Владимира Миклушевского о подготовке почти 50 инвестиционных соглашений, которые затем были подписаны на втором Восточном экономическом форуме. Особое внимание в августе уделялось проектам модернизации транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». К работам по первому из них будут привлечены частные инвесторы, в том числе и из Китая.

На второй строчке рейтинга Тюменская область, третье место у Свердловской области. Замыкают первую пятерку Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отметим, главная цель создания данного медиарейтинга в том, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению успехов в улучшении инвестиционного и делового климата. Лидерство регионов в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвестиции  рейтинг  инвестиционный климат 



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