Приморский край возглавил рейтинг самых привлекательных для инвестиций регионов России

Приморский край по итогам августа возглавил рейтинг лучших регионов России по инвестиционной привлекательности. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Эксперты отмечают, что успех Приморья в августовском рейтинге связан с сообщениями Губернатора края Владимира Миклушевского о подготовке почти 50 инвестиционных соглашений, которые затем были подписаны на втором Восточном экономическом форуме. Особое внимание в августе уделялось проектам модернизации транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». К работам по первому из них будут привлечены частные инвесторы, в том числе и из Китая.

На второй строчке рейтинга Тюменская область, третье место у Свердловской области. Замыкают первую пятерку Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отметим, главная цель создания данного медиарейтинга в том, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению успехов в улучшении инвестиционного и делового климата. Лидерство регионов в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.