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Александр Логинов назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком"

03 Октября 2016, 12:33 | Приморье

На должность вице-президента – директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» назначен Александр Логинов. Ранее он занимал должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» – директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Александр Логинов будет отвечать за развитие бизнеса в Дальневосточном федеральном округе и укрепление лидерских позиций компании. Основными задачами нового руководителя станет модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и реализация крупнейших проектов компании в области решений для бизнеса и государства.

«Сегодня фокус «Ростелекома» смещается в сторону полной цифровизации и предоставления уже не только телекоммуникационных услуг. В компании идет последовательная трансформация от традиционного оператора связи к интегрированному провайдеру. По сути, мы превращаемся в платформу для любых собственных и сторонних цифровых услуг, - отметил Александр Логинов. – Мне приятно вернуться на Дальний Восток и возглавить филиал с таким значительным потенциалом – уверен, что вместе с командой мы оправдаем оказанное нам доверие».

Александр Евгеньевич Логинов родился 11 августа 1978 г. в п. Нижний Бестях Якутской АССР. В 2000 г. окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «информационные системы в экономике». В 2009 г. получил степень «Мастер делового администрирования» (MBA) в Московском техническом университете связи и информатики. С 2004 г. по август 2006 г. занимал пост директора филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». С августа 2006 г. по ноябрь 2008 г. работал директором Территориального управления № 1 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» с зоной ответственности по Амурской области. С августа 2008 г. по март 2011 г. занимал должность директора Территориального управления № 2 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В зоне его ответственности находились Хабаровский край, Сахалинская, Камчатская и Еврейская автономная области, при этом с 1 февраля 2011 г. по апрель 2011 г. работал по совместительству заместителем директора Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь» - коммерческим директором. С апреля 2011 по март 2014 года возглавлял Амурский филиал ОАО «Ростелеком». С марта 2014 года занимал должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» » - директора по региональному развитию и руководил  Пермским филиалом компании «Ростелеком».

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  назначения  кадры 



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