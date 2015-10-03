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Во Владивостоке освятили иконостас для парусника "Паллада"

03 Октября 2015, 13:52 | Приморье

1 октября во Владивостоке на учебном парусном судне «Паллада» состоялась торжественная церемония освящения и передачи в дар уникального киота, созданного для парусника специалистами одноименной реставрационно-строительной  компании «Паллада», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 


 

На церемонии присутствовали отец Алексей - настоятель Храма Порт-Артурской иконы Божией Матери; духовник Владивостокского Морского собрания отец Виктор; благочинный отец Дмитрий; первый проректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Ольга Сахарова; капитан парусника «Паллада», участник кругосветного плавания, Николай Зорченко; уполномоченный по правам человека в Приморском  крае, генерал-майор Валерий Розов; генеральный директор мастерских  «Паллада. Реставрационные мастерские» Константин Лихолат и экипаж парусника.


 

После молебна и таинства освящения киота духовник Владивостокского Морского собрания отец Виктор, отметил: «Небольшой по размерам, но богатый по содержанию,  уникальный по исполнению керамический иконостас включает иконы Божией Матери "Порт-Артурская", святителя Спиридона Тримифунтского, святителя Николая Мирликийского, великомученика и целителя Пантелеимона, архистратига  Михаила и  архангела Гавриила, все эти святые особо почитаемы моряками Российского флота».


 

«С возрождением традиций походных иконостасов наша компания решила обратиться к историческим истокам их возникновения. Мы решили изготовить прототип подобных киотов начала XIX-XX вв. для одноименного парусника «Паллада», который представляет нашу страну в зарубежных портах и странах.   При изготовлении киота специалистами реставрационного отдела воссозданы технологии нанесения глазурей, применены различные методики обработки цветного металла, использованы бронзовые литьевые детали с ручной чеканкой и нанесением серебреной отделки», - рассказал Константин Лихолат, генеральный директор мастерских "Паллада. Реставрационные мастерские».

Выступивший на церемонии передачи киота уполномоченный по правам человека в Приморском крае, генерал-майор Валерий Михайлович Розов, добавил: «Залог сохранения  перспектив  государственности и целостности нашей великой и неделимой России  - это симфония власти духовной и земной, а сегодняшнее событие это очередной шаг к возрождению православных морских традиций».

Фото Александра ХИТРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: иконостас  паллада 



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