Губернатор не принял концепцию развития туризма с участием приморского бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. В Приморье формируется стратегия развития края на 2013–2017 годы. Она включает 16 подпрограмм, одна их которых называется «Программа развития внутренне и въездного туризма в Приморском крае». Недавно она была представлена губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. И не понравилась.

Представлял программу один из ее разработчиков, кандидат экономических наук, директор Азиатского - Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий АВДЕЕВ. По его словам, программа базируется на существующей платформе туриндустрии края, которая сегодня, заметим, создавалась местными предпринимателями самостоятельно, без помощи федеральных и краевых структур. И представляет собой 230 турорганизаций, из которых реально принимать туристов могут две трети – примерно, 170 фирм.

- Я понял, что Владимиру Владимировичу не хочется развивать наш мелкий местный туристический бизнес, ему не хочется с ним возиться. Кто-то вложил в его голову цифру - 11 миллионов туристов в год, которых сможет принять Приморский край через несколько лет. Поэтому губернатор намерен пригласить некоего крупного инвестора, который тут – имеется в виду не весь край, хотя стоит задача развития туризма во всем Приморье, а какая-то одна точка на южном побережье - быстро построит условный Сингапур и обеспечит нам 11 млн туристов в год со всеми вытекающими отсюда благами для краевого бюджета, занятости населения и прочего. А приморская туриндустрия потом будет как-то пристраиваться к этому крупному турпроекту, - говорит он.

Ольга Журман, газета "Золотой Рог".