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В Приморье «Мечел» расселит трепанг по-научному
Стали известны новые подробности будущего выпуска молоди трепанга в акватории залива Посьет. «ЗР» удалось получить комментарий начальника отдела по связям с общественностью ОАО «Мечел».
«Перед проведением тендерных процедур сотрудниками порта Посьет от начальника Хасанского отдела ФГБУ «Приморрыбвод» были получены рекомендации по вопросу перевозки и расселения трепанга. Процедура расселения гидробионтов – сложный процесс, для его проведения необходимо создание комиссии, в состав которой включаются представители Приморского ТУ Росрыболовства, ФГБУ «Приморрыбвод», ТИНРО, Дальневосточного биосферного морского заповедника, непосредственно заказчика и исполнителя работ по разведению и расселению молоди трепанга.
Непосредственно перед расселением в хозяйство марикультуры приезжают инспекторы Приморрыбвода и Санэпиднадзора. В их присутствии выборочно из нескольких коллекторов по всему участку выращенной молоди изымается живой товар, подсчитывается и взвешивается. Выводится средняя цифра по всему участку марикультуры – количество молоди в одном коллекторе и средний вес одной штуки поросли трепанга. Данная процедура оформляется актом подсчёта молоди трепанга, осевшей в коллекторах. Предоставление такого акта является выполнением первого этапа работ по договору с ООО «Власов» по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.
После перевозки и расселения будет составлен еще один акт о расселении. При этом Росрыболовство, понимая величину объемов работ по расселению, само приняло решение о возможности выращивания и выпуска молоди в течение двух лет. Другими словами, допускается недостаточное количество штук трепанга, расселенное за один раз. В этом случае за исполнителем остается зафиксированный долг на следующий календарный год. Деньги будут выплачены только за фактически расселенное количество молоди. Но исходя из нашего опыта работы, такой вариант не предвидится.
В обязанность нашей компании входит расселение трепанга штучным весом не менее 0,3 г. По предыдущему опыту выращенный в коллекторах имеет штучный вес 0,5-0,8 г. Запросы на заводы и хозяйства марикультуры для проведения тендера были разосланы согласно процедуре дважды. В 2011 году вырастить трепанга весом 0,3 г. не согласилось ни одно предприятие. ООО «Власов» выиграло тендер, т.к. согласилось поставить молодь, максимально соответствующую требованиям конкурса», - говорится в официальном ответе угольной компании.
Газета "Золотой Рог".
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